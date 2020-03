Potravinové e-shopy jsou přehlcené, zužují proto sortiment. Rohlík.cz jezdí do izolovaného Uničova

PRAHA Internetoví prodejci potravin se kvůli karanténě snaží vyrovnat s několikanásobným nárůstem objednávek. Dodání nákupu trvá několik dní. Někdy si zákazníci počkají i na to, aby se vůbec dostali na web a jídlo si mohli vybrat. E-shop Rohlík.cz nově jezdí do uzavřeného Uničova a spolu s konkurenčním Košík.cz nabízí výhody pro seniory, které koronavirus nejvíc ohrožuje.

S uzavřením škol vypukla nová vlna nákupů potravin. Online obchody hlásí pětkrát více objednávek

„Obyvatelům v izolovaném Uničově od středy dovážíme potraviny a základní nezbytnosti. Chceme totiž, aby i přes aktuální opatření měl každý přístup k základním potravinám a nezůstal sám a bez pomoci,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí e-shopu Rohlík.cz Zdeňka Svoboda. Hygienici v pondělí Uničov a další obce na Olomoucku uzavřeli do přísné karantény ve snaze zastavit rychle se šířící koronavir.

Vzhledem k současným hygienickým nárokům firma nákupy doručuje na městský úřad, kde si obyvatelé mohou své tašky vyzvednout. Podle potřeby Rohlík.cz může do Uničova dovážet zásoby i několikrát denně. Obyvatelé Uničova při objednávce mají rovnou zadat adresu úřadu (Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov).



Výhody pro seniory

Právě lidé v důchodovém věku se v posledních týdnech kvůli hrozbě koronaviru stávají novými zákazníky online obchodů a prodejci se jim snaží těžké období zjednodušit. Košík.cz pro penzisty zlevnil 30 nejzákladnějších položek, jako jsou třeba pečivo, brambory nebo prací prášek.

Sem položte doklad, ustupte, tady máte peníze. Jak budou pošťáci doručovat důchody

U Rohlík.cz penzistům zase potraviny zavezou zdarma, navíc mají přednost na telefonické zákaznické lince a dostupnější časová okna pro doručení nákupu. „Senioři od nás dostali Premium členství zdarma,“ říká mluvčí Svoboda. To podle ní zahrnuje všechny výše zmíněné výhody a platí pro všechny osoby starší 65 let.

Dostane se na každého?

Aby se weby vyhnuly přetížení, zákazníci musejí čekat na vstup. Například při návštěvě Rohlík.cz se každý dostane do fronty, která může trvat i několik desítek minut, než je puštěn na stránky. Dobu čekání se ale klient s přesností okamžitě nedozví. Na samotný nákup se pak čeká několik dní, s tím je nutné počítat.

Košík.cz shledal problém především ve skladu. „Nepřestáváme proto hledat možnosti, jak jeho kapacitu rozšířit. V příštím týdnu bychom chtěli rozvážet alespoň o čtvrtinu nákupů více,“ říká mluvčí Brož.

Rohlík.cz doplňuje sortiment průběžně. „Posílili jsme kapacity pro sklad, kurýry i zákaznickou podporu, naskladňujeme i přes noc,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí.



Objedná si údajně každý, ale chce to pořádnou dávku trpělivosti. „Víme, že teď nefungujeme v módu, jak jsou zákazníci zvyklí – zejména co se týče počtu nabízených závozových termínů,“ potvrzuje Brož. Proto e-shop doporučuje připravit si do košíku základní potraviny a čekat, zda se neuvolní některý z dřívějších termínů. „Pravidelně reorganizujeme závozové trasy, takže v některých případech se mohou otevřít závozová okna třeba na následující den,“ říká pro Lidovky.cz mluvčí.

Základní potraviny na úkor velkého výběru

Škola doma. Jak děti donutit k tomu, aby se doma učily online?

Za současné situace se může stát, že oblíbený produkt na čas zmizí z nabídky. Pro většinu zboží ale prý najdete alternativu, například od jiné značky. „Zužujeme sortiment, abychom mohli naskladnit více žádaných položek. Ty méně nakupované nahrazujeme,“ popisuje Brož. Typické prý je, že zbytné zboží nahrazují velká balení těstovin.

Aby Rohlík.cz zvládal současný nápor, může si každý objednat maximálně 35 druhů zboží. „Umožní nám to obsloužit o 1500 více zákazníků,“ upozornila Svoboda.

Hygiena na prvním místě

Všichni zaměstnanci obou rozvážkových služeb pravidelně podstupují měření teploty. V celém provozu mají k dispozici dezinfekci. I všechny prostory, vozíky a auta jsou údajně pravidelně dezinfikovány.

Také kurýři jsou vybaveni příručními dezinfekčními prostředky, rouškami a jednorázovými rukavicemi, které používají pro předání nákupu.

„Dočasně jsme pozastavili zpětný odběr vratných obalů a nákupních tašek,“ vyjmenoval mluvčí Rohlík.cz další opatření, ve snaze zabránit šíření koronaviru. Platit lze pouze bezhotovostně. Na přání nákup také bezkontaktně předají.