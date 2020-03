Škola doma. Online tipy pro domácí vyučování, které budou děti bavit

Praha Uběhl první týden, kdy nefungují školy. Zatímco bezdětní kamarádi na Facebooku řeší, kdo si ušil hezčí roušku a kdo nakoukal víc seriálů na Netflixu, a libují si, že tohle jsou ty nejlepší jarní prázdniny, co zažili, my rodiče to máme poněkud složitější. Být 24 hodin denně se svými dětmi se ukazuje jako větší výzva, než by jeden řekl.

Ne proto, že bychom nevěděli, co s dětmi dělat – k tomu mám v oblíbených položkách v počítači uloženy tipy, o které se tu chci podělit. Jenže tohle nejsou prázdniny. Aspoň školy si to nemyslí. A ne všechny si uvědomily, v jak těžké situaci se řada rodičů ocitla.

Všichni si nemohou vzít ošetřování a skutečně se věnovat dětem. Naopak, velká část rodičů musí řešit existenční starosti, jiní o práci nepřišli, ale jsou na home office, což opravdu neznamená, že můžou celý den sledovat dva až čtyři komunikační kanály, jimiž na ně někdy ze školy proudí pracovní zakázky pro děti.

Něco přijde přes elektronickou žákovskou. Další věci e-mailem. Ještě jiné přes Google Classroom a další přes WhatsApp, kde zprávy naskakují až hluboko do noci. A do toho všeho drnčí telefony, protože práce nepočká. A málem bych zapomněla, jíst se také musí. Každý den něco jiného, teplého, výživného, na imunitu. Hladové děti k učení nepřinutíš.



Následující tipy na online i offline vzdělávací aktivity pro děti a s dětmi jsem sbírala několik let a s mými vlastními dětmi se mi osvědčily. Teď jen najít si na ně mezi všemi těmi úkoly z učebnic a pracovních sešitů vůbec čas. Když je teď vzdělávání na nás rodičích, myslím, že bychom to měli být také my, kdo rozhodneme, jaký způsob učení je pro naše děti nejefektivnější. Nebojme se vykročit ze zajetých kolejí a domluvme se s učitelkami a učiteli, že to chvíli zkusíme dělat trochu jinak. O tom, že to děti bude bavit víc než úkoly typu „vypracuj si cvičení 8 na straně 25“, vůbec nepochybuji.

A pro rodiče, kterým se děti zasekly a nechtějí za téhle situace dělat vůbec nic (třeba jako jedno z mých dětí), mám jeden vzkaz: nechme je pár dní opravdu „vyhnít“. Určování rodu, čísla a pádu sice může poskytnout zdání, že všechno je vlastně v normálu a jede se dál, ale pokud máte citlivější dítě, neobalamutíte ho. Prostě ví, že se děje něco velkého, a nechápe, proč ho otravujeme s něčím tak banálním. Třeba by chtělo slyšet, jak funguje ten virus, kvůli kterému nechodí do školy. Třeba je to dobrá příležitost společně hledat, co jsou viry, co bakterie a proč se říká bacil. Nechme děti nejdřív oklepat. Nedělat nic nebo klidně i stavět pár hodin denně ty jejich světy v Minecraftu. Možná se jen potřebují vzpamatovat a nabrat dech, stejně jako my dospělí.

Obecné tipy MŠMT k vzdělávání doma:

Webový portál k výuce na dálku MŠMT



Čeština

Gramar.in - Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách

Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Školákov

Včelka

Čtení pomáhá



Matematika:

Matika.in - Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

Zlatka.in - Úlohy z finanční gramotnosti pro žáky a studenty na základních a středních školách

Školákov

Šablony - ke stažení zdarma (Hejného matematika)

Přírodní vědy

Hravouka - hravá prvouka

Věda na doma: materiály z Akademie věd ČR

Paxi: animovaný seriál o vesmíru

Khan Academy: Matematika, fyzika, chemie

Aplikace Matemág (telefony, tablety) - Hejného matematika, která děti baví

Badatele.cz

Jak se učit venku: Program Les ve škole, Jděte ven!

Aplikace, které táhnou ven

Omalovánky z KRNAPu

MŮJ PARK – hrátky pro předškoláky

Pracovní listy ze Šumavského národního parku

Koloběh vody

Dokument ČT Motýli nad propastí

Periodická soustava prvků

Svět pod hladinou oceánů

Cesta ke kameni

Nezkreslená věda

Nabla– škola ve Vašem počítači

Lexikon ptáků: fotoAleš – Capture of Nature

Česká společnost ornitologická

Nejčastější hosté na krmítku, plakát k vytištění

Frnk z hnízda

Hlasy ptáků

Poznáváme hlasy ptáků

Hlasy ptáků: Tuinvogels tellen

Sýkory modřinky krmí mláďata

Migrace ptáků - sledujte živě na mapě

Avibase - databáze světových ptáků

Zeměpis

Můj stát - Toporora - procvičte si mozek se zeměpisem

Organizace spojených národů

Dějepis

DějePIC!

Hvězdičky

KIV. Boží král - hra o Karlu IV.

Dějiny českého národa: 1. Lovci mamutů

Moderní dějiny

Kanál Primitive Technology (jak se co dělalo dříve)

Akce SVOBODA

Lidstvo - příběh nás všech

Angličtina (a další cizí jazyky)

Duolingo

Super - videotéka anglických písniček

My Wow!

Wow! English TV

Peppa Pig - Official Channel

Nápady od Double Bubble: Plný pytel nápadů

Jak učit děti cizí jazyky od polyglotky Lucie Gramelové: Jak vedu svoje děti k jazykům

Angličtina na Netflixu: Using Netflix Kids for Homeschool Language Learning

Rosteme pod Hůrkou: Angličtina s dětmi

BritishCouncil LearnEnglish Kids

Benand Holly’s Little Kingdom – Official Channel

Finlay

Hravá angličtina s ptáčky kiwi

BBC School Radio - School Radio

Storynory - Audio Stories for Kids

S angličtinou do přírody: Emma B

Octonauts,

Wild, Kratts

CBeebies - Animovaná seriál o pětileté JoJo a její moudré babičce:

Programování

Lightbot

Learn Computer Science

Kódování s Minecraftem: Minecraft

Umíme programovat - Procvičujte programování hrou či na příkladech

Základy Scratche: For Parents, ScratchJr

Code Monkey

Programování bez počítače

Výtvarka a pracovní činnosti

30 nápadů na aktivity s dětmi uvnitř

19 jednoduchých reativních návodů

Kytka z roliček od toaletního papíru

PLAYTIVITIES

Hrajeme si jinak

Hrajeme si chytře

Výroba roušky bez šití