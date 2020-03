Místo školy doučování a pečení. Jak zabavit děti, když nesmí do školy?

Uzavření škol působí problémy mnoha rodičům mladších dětí, které nemohou zůstat doma osamotě. Jak dětem zajistit potřebnou aktivitu a udržet je ve školním rytmu? Domluvte si hlídání, zařiďte doučování a vyhraďte si čas, který budete trávit společně.

Zachování klasického schématu dne vám může pomoct s plánováním. Dopoledne věnované školním úkolům vám dovolí věnovat se vlastním pracovním povinnostem. Připravte úlohy z matematiky nebo je nechte vyrobit poster na oblíbené téma. Odpoledne se věnujte společným aktivitám.



Čas být spolu

Uzavření škol a omezené možnosti návštěvy kulturních zařízení využijte ke stmelení rodiny. Pokud nechcete riskovat a raději než být v parku zůstanete doma, můžete si s dětmi zahrát společenskou hru nebo se připravovat na Velikonoce a ukrátit tak dlouhý čas, který by děti lákal ke sledování televize či hraní her na telefonu. „Pečení je jednoduchá činnost, kterou zabavíte menší děti. Hrát si s těstem a vykrajovátky nebo zdobit hotové perníčky je pro ně opravdu zábava a navíc hned mohou vidět a ochutnat výsledek své práce,“ říká maminka Monika Grgulová, majitelka firmy s cukrářskými potřebami Dortisimo.

Když musíte do práce

Do tohoto týdne se Praha potýkala s nedostatkem chův. Sehnat občasné i pravidelné hlídání byl běh na dlouhou trať. Se zákazem konání akcí nad 100 osob se zrušila také divadelní představení a nejrůznější kulturní akce. Mnozí se tak snaží své štěstí najít i v jiném oboru a uchylují se k hlídání malých dětí.

Starším dětem se mohou věnovat naopak studenti vysokých škol, kteří nabízejí pomoc formou doučování. Středoškoláci tak mají výbornou příležitost dohnat to, s čím doposud bojovali a připravit se na nadcházející pololetí, maturity nebo přijímací zkoušky. „Tahle extrémní situace nám dává příležitost, abychom si na měsíc mohli reálně vyzkoušet funkčnost homeschoolingu. Nejenom, že to nyní spoustě lidí pomůže, ale může nám to i ukázat cestu do budoucna,“ uzavírá Martin Haniš, student kybernetiky a robotiky na ČVUT.