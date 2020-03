Školní výluka neznamená prázdniny, ale příležitost k seberealizaci

PRAHA Vyučování jen na dálku si od středy povinně „zkoušejí“ žáci základních a středních škol.

Školní budovy zůstaly zavřené poprvé ve středu a nikdo neví, kdy se spolužáci zase sejdou ve svých třídách. Zavřené jsou od středy také vysoké školy.

Otevřené naopak zůstávají základní umělecké a mateřské školy, u nichž záleží na rozhodnutí ředitele, a také například pedagogicko-psychologické poradny. „Máme běžný den, nic jsme nezrušili. Vyšetřujeme klienty podle harmonogramu,“ řekla LN Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4.

„Z mého pohledu je uzavření škol dobré řešení, protože omezí šíření infekce, ale není celostátní, měly by se uzavřít všechny typy včetně mateřských. Děti předškolního věku jsou nejvíce náchylné k infekčním nemocem,“ sdělila LN Markéta Seidlová, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Mnozí učitelé se o uzavření škol dozvěděli nejdříve od rodičů, kteří měli informaci z médií. „Chápu výjimečnost situace, ale myslím si, že školy měly být informovány s předstihem, aby byly schopné reagovat na dotazy rodičů,“ sdělila serveru Lidovky.cz Markéta Sykorová, učitelka na základní škole v Chebu.

Její slova potvrzuje Markéta Illová, učitelka na základní škole ve Velkých Opatovicích. „Velmi často to věděli žáci a rodiče dříve než zřizovatelé a ředitelé škol,“ říká. Zprávu od ministra školství Roberta Plagy dostala její škola v úterý teprve kolem 19. hodiny.



Vzdělávání probíhá od středy především elektronickou cestou, prostřednictvím webů jednotlivých škol, prostřednictvím aplikaci Bakaláři, pomocí emailu či sociálních sítí. Nicméně podle informací serveru Lidovky.cz stihla většina škol zadat látku na tento týden žákům osobně ještě v průběhu úterního vyučování. „Někteří učitelé stačili žákům sdělit, jakému učivu se mají doma věnovat, jiní rodiče kontaktují e-mailem nebo telefonicky. K některým předmětům druhého stupně je možné využít e-learning na stránkách školy,“ potvrdila Sykorová.

Zatímco žáci a studenti jsou povinně doma, většina pedagogů ještě do školy přišla. Podle místopředsedkyně školských odborů Seidlové to tak zřejmě bude celý tento týden, protože pedagogové komunikují s rodiči. Později ale očekává, že budou většinu času trávit přípravami na vyučování, tvorbou pomůcek a elektronickou komunikací se žáky v rámci „home office“.

Příležitost k sebevzdělání

Reakce rodičů i všech „školou povinných“ na úterní opatření se různí. „Mám dvě děti, mladší syn na základní škole se raduje, že nemusí do školy, ale dcera na gymnáziu ze zrušení prezenční výuky žádnou radost nemá. Už první den, co zůstala doma, se nudila a navíc je naštvaná, protože se těšila na školní výlet do Finska, který se samozřejmě neuskuteční,“ sdělil webu Lidovky.cz jeden z rodičů.

Rodiče mladších školáků také řeší, co s nimi. Zejména ti, jejichž charakter práce neumožňuje pracovat na dálku. „Někteří rodiče se nás již dotazovali na možnost potvrzení ošetřovného,“ řekla serveru Lidovky.cz Illová. To mohou školy udělat na dálku elektronickou cestou.

Mnohá pozitiva vidí na aktuální školní výluce již zmíněná ředitelka pedagogicko-psychologické poradny. „Učení doma může vést k duševnímu zdraví a pohodě, může snižovat stres, úzkosti a deprese ze školního prostředí, pokud dítě ve škole zažívá nepříjemné situace, například šikanu. Děti také netráví čas dojížděním do školy, mohou být víc odpočaté a látka jim do hlavy půjde lépe,“ vysvětluje Jarolímková.

Zároveň školákům radí, aby tento mimořádný stav nebrali jako období prázdnin a nicnedělání, ale jako možnost více se realizovat, podílet se svou vůlí a pílí na sebevzdělání. Rodičům doporučuje, aby využili čas strávený doma s dětmi a více se zajímali o to, co se jejich potomci učí, zadávali jim úkoly a také kontrolovali jejich splnění.

Usnadnit „dálkové“ vzdělávání se rozhodlo nakladatelství Fraus, které od dnešního dne zpřístupnilo učitelům i žákům základních a středních škol všechny elektronické učebnice zdarma.

„Zájem je obrovský, od odemčení našich platforem dnes po desáté hodině evidujeme okamžitý zájem o naše interaktivní učebnice od stovek rodičů, učitelů a žáků. Na našich webových online platformách Fred a Škola s nadhledem v současné době procvičují tisíce žáků. Uživatele zatím informuje prostřednictvím našich webových stránek kde jsme zřídili informační stránku www.fraus.cz/ucenidoma. Dále intenzivně komunikujeme na našich facebookových stránkách kde informaci sdílí tisíce rodičů a učitelů,“ informoval LN Adam Jelínek z nakladatelství Fraus.