VIDEO: Firma Segway představila invalidní vozík. Novinář s ním ale na výstavě naboural do zdi

Jízdu na S-Podu na technologické výstavě CES 2020 vyzkoušela řada novinářů. Když jeden z nich seděl v dvoukolovém samobalančním vozíku a zrychlil, tak nezvládl řízení a naboural do zdi. Podle firmy se při nehodě nezranil. Konkrétní prototyp S-Podu je ale nepoužitelný pro další výstavy.

