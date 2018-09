Z centra jsme vyhnali nebezpečné segwaye

PRAHA 1 Jednoznačným úspěchem v Praze 1 bylo v minulých letech postavení mezigeneračního domu v Samcově ulici č. 3, jehož součástí jsou i startovací byty pro mladé. Výstavba úplně nového domu v centru Prahy samozřejmě nebyla jednoduchá.

Mezi další výrazné úspěchy řadím citlivou rekonstrukci Werichovy vily, která je klenotem Prahy 1 a jejíž vnitřní expozice odkazuje na Jana Wericha a Osvobozené divadlo. Povedla se také revitalizace Národní třídy. Díky tomu, že Praha 1 prosadila změny silničního zákona a přijetí příslušné vyhlášky bylo možné v centru metropole zakázat provoz segwayů, jež ohrožovaly chodce.



Klíčové investiční projekty v Praze 1 za uplynulá léta uceleně přibližuje výstava Budoucnost a přítomnost Prahy 1, kterou lze až do 6. října navštívit v Galerii 1 ve Štěpánské ulici č. 47. Každý se může osobně přesvědčit, co se povedlo, a zároveň zdarma získat katalog hlavních investičních akcí v Praze 1 pod mým vedením.

Nejsem si vědom nějakého výrazného neúspěchu; možná bych zmínil revitalizaci parku Kampa, která už mohla být dávno hotová, ale nestalo se tak kvůli opozičním obstrukcím a strašení občanů, že zamýšlená rekonstrukce přemění park v jakousi modernu. Praha 1 přitom získala za své projekty řadu ocenění, a to například i od velmi respektovaného Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jak je tedy patrné, kdyby opozice do čistě reálných záležitostí nepletla politiku, také park Kampa by dnes již sloužil veřejnosti v citlivě revitalizované podobě.