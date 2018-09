Jak jsme vraceli 9,5 milionu dotace

HORNÍ POČERNICE (Praha 20) Nejhorším okamžikem za celé čtyři roky pro mě byl moment, když jsem šla vrátit dotaci 9,5 milionu na revitalizaci počernického Nolčova parku.

Desetiletí se s ním nic nedělo, původní harmonická zahrada u vily pana Nolče od 50. let zarostla. K procházce ani posezení neláká, venčí se tam akorát pejsci a za šera si jím krátí cestu jen odvážní. Takový náš Sherwood.



Dva roky jsem vyjednávala a doprošovala se o peníze na revitalizaci kde se dalo, a přiklepnutá dotace z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost byla obrovskou výhrou. Připravili jsme projekt a projednali revitalilzaci parku se zastupiteli. Ovšem hned na prvním místním šetření se odehrála scéna jak z antického dramatu. Někteří zastupitelé, radní a samozvaný zástupce občanů se rozohnili, jak si dovolujeme pokácet tolik stromů a že takový zásah nedovolí. Podotýkám, že projekt plánoval výsadbu několika desítek stromů a keřů, které by místo odstínily a odhlučnily od sousední Náchodské ulice. A tehdy začaly organizované průtahy. Nakonec jeden z účastníků výběrového řízení napadl jeho výsledek, vyvolal soud, který prohrál, jenže se vše protáhlo natolik, že bychom nesplnili termín realizace. Takže Nolčův park další tři roky zeje prázdnotou a novou dotaci nám už nikdo nedá. A nemocné stromy se stejně postupně kácejí…

Co mi to martýrium vynahradilo, bylo úspěšné zahájení územního řízení na protihlukové stěny. Horní Počernice jsou totiž sevřené ze tří stran dvěma dálnicemi a pražským okruhem. Protihluky byly součástí projektovaných komunikací, stále jim však stálo něco v cestě. Až letos se vše podařilo dotáhnout. Na jaře jsme schválili odsvěření části pozemků pod budoucími protihluky zpět do správy magistrátu, což byla podmínka pro stavbu a po úspěšném zahájení územním řízení se naplánoval termín realizace na rok 2019. Jejich stavba bude mít pozitivní vliv na většinu obyvatel městské části. Totiž snižování negativních dopadů dopravy je jeden z nejdůležitějších úkolů počernické samosprávy.