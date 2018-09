Do Náchoda jsme investovali více než 1,7 miliardy korun

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Myslím, že posuzování úspěchů současného vedení města a tedy i mé jako starosty, by mělo být především na občanech Náchoda a ukáže se v nadcházejících volbách. Já osobně věřím, že jejich hodnocení bude pozitivní, protože se za poslední roky podařilo opravdu hodně věcí, které přispěly k tomu, aby se v Náchodě žilo opět o něco lépe.

Z pozitivních kroků bych zmínil například odkoupení areálu bývalé Tepny a jeho vyčištění, které se právě blíží ke konci, obnovu lázní a stavbu minerálkovodu v Bělovsi. Také byl otevřen nový autobusový terminál a rekonstrukcí prošel stadion Hamra. Celkem jsme do modernizací staveb, oprav ulic a silnic nebo zateplení škol investovali za posledních osm let více než 1,7 miliard korun.



Kde vidím prostor pro zlepšení? Je to určitě výstavba bytů, zejména pro mladé rodiny a seniory. Právě díky odkupu Tepny, kde by nové byty mohly stát, se nám otevřely nové možnosti pro výstavbu i dalších objektů, které městu chybí, například multifunkční sportovní haly.

Dalším úkolem, který jsme si předsevzali, ale nestihli ho v tomto volebním období dotáhnout do konce, je rekonstrukce koupaliště, kde bychom chtěli vyměnit vany za nerezové. Jedná se o společný projekt s polskou stranou a já doufám, že se podaří co nejdříve zrealizovat. Tím posledním úkolem, u kterého jsem se bál, že si budeme muset udělat značku nesplněno, je revitalizace zámeckého kopce, která je pro mě takovou srdcovou záležitostí. Ale flintu do žita jsem házel zbytečně brzy, protože ministr kultury nám nedávno přivezl dobrou zprávu, že se do úprav kopce budeme moct pustit v příštím roce. Mám z toho upřímnou radost.