PLÁNĚ (Plzeň – sever) Kde je měřítko, co je nejúspěšnější a nejméně úspěšný krok? A hlavně, kdo to posuzuje? Zamýšlím se nad touto otázkou. V každé obci je to určitě jiné.

Jsou úspěšné rozsáhlé investice i za cenu dluhu, nebo bezproblémový chod úřadu a obce, nebo nezadlužená obec, nová školka, škola, nebo funkční kanalizace? A co vysazený strom, nebo kulturní či sportovní akce? Někdy může být úspěšný malý počin, obnovený křížek, velká trampolína pro místní děti, ocenění celoživotního díla zdejšího občana, pomoc v nesnázích, nová autobusová zastávka, pracovní místo, spokojený občan, či záchrana života.



Každý pohlíží na věci jinak, z jiného úhlu pohledu, to, co se mně jeví jako úspěšný krok, někdo odsuzuje. Jsou věci, které mě trápí, že se nepovedly, ale přesto jsou veřejností hodnoceny kladně. Něco je vidět, něco ne. Je to rozhodně o svědomí, o schopnosti sebekritiky, o pracovitosti, odstupu, o měřítkách, hodnotách. Za 12 let v čele obce jsem se snažila dělat vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jak nejlíp jsem uměla.

Připomeňme si jednu lidskou vlastnost – lidé zapomínají. Po čase se i ty nejúspěšnější kroky berou jako samozřejmost. Jsou velké věci, které se povedou, vybudují bez problémů a s lehkostí, a někdy i docela malý počin dá pořádně zabrat a stojí hodně úsilí. Kde je tedy to měřítko? Až budoucnost ukáže. A i ten nejméně úspěšný krok může být nakonec výhrou.