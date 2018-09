Lidé mají zájem alespoň o jógu i mysliveckou činnost

VRÁTO (Jihočeský kraj) Zanedlouho tu máme opět komunální volby, a tak se sluší se malinko ohlédnout nazpět a zrekapitulovat co se v posledních čtyřech letech v naší obci povedlo, a co se naopak neúplně vydařilo.

Ač se to možná bude někomu zdát jako úplná maličkost, mě osobně v tomto volebním období nejvíce potěšilo a udělalo radost založení tradice Vítání nových občánků v naší obci. Demografický vývoj obce Vráto, a s tím spojený nárůst počtu hlavně mladých rodin, si slavnostní obřad pro nové občánky zajisté zasloužil. Myslím si, že i taková maličkost v budoucnu přispěje k větší sounáležitosti našich nových obyvatel s místem, ve kterém žijí. Na své přání bych chtěl hned navázat a konstatovat to, co se nám bohužel opravdu léta nedaří, a to je zapojení našich občanů do jakékoliv spolkové činnosti. Nezdar trochu přičítám dnešní uspěchané době, která takovým činnostem a aktivitám nepřeje, a málokdo se chce dobrovolně zapojit do aktivit ve prospěch ostatních. Příklady ostatních obcí v jižních Čechách mi však dokazují, že jinde to jde, a tak doufám, že se bude dařit v budoucnu i u nás. To, že se blýská na lepší časy, ukazuje zvyšující se zájem obyvatel o cvičení jógy, které probíhá v prostorách obecního úřadu. Také se zvýšila aktivita mysliveckého spolku, který má svůj „revír“ v katastru naší obce. A i když přímo nesídlí u nás ve Vrátě, je za jeho členy vidět spousta práce, která souvisí s udržením ekosystému v této části Českobudějovické pánve.



Jako další akce, které se vyvedly, bych rád uvedl zrestaurování polychromové dřevořezby sv. Václava, vybudování místa pasivního odpočinku na našem dětském hřišti, opravy dalších úseků místních komunikací, výstavbu nových chodníků a výsadbu zeleně, která v poslední době zásadně změnila vzhled naší obce. K 100. výročí založení Československa jsme nechali nově zrestaurovat pamětní desku, jako vzpomínku na naše spoluobčany, kteří padli v 1. světové válce. Ještě bych rád jmenoval tradiční akce, kterými je Vrátovrčka a slavnosti Adventu, jež se těší velké oblibě a zájmu našich obyvatel i občanů přilehlého regionu. Pomyslnou třešničkou na dortu úspěchů je podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s SPÚ, o které jsme dlouhá léta usilovali, a které se nacházejí v zanedbané lokalitě naší obce. Zde bychom chtěli v budoucnu vybudovat parčík se sportovišti. Zpracování žádosti o vhodnou dotaci na tuto akci je také již v plném proudu.

Závěrem bych připomenul činnosti spojené s plánovanou výstavbou úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, která se bezprostředně dotkne naší obce a v blízké budoucnosti ji přetne od severu na jih. S touto stavbou bylo v minulých letech spojeno velké množství administrativy, které si vyžádaly dílčí změny projektu. Pevně věřím, že samotná realizace poznamená chod naší obce Vráto v co nejmenší míře a nijak neovlivní její další rozvoj.