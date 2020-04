Virus je reakcí Země na naše chování, říká investor Pravda. Slabinami české ekonomiky jsou otevřenost a průmysl

„Nevěřím, že dlouhá karanténa následovaná zachraňováním a znárodněním podniků je namístě... Střední Evropa, prorostlá korupcí a konflikty zájmů, není na tohle připravena,“ říká zakladatel investiční společnosti Pravda Capital Jan Pravda v dalším z rozhovorů, které navazují na seriál Budovatelé kapitalismu.

Budovatelé kapitalismu.

Lidovky.cz: Jak zasáhne koronavirus Českou republiku?

V zastavení infekce jsme na tom dobře v počtu nakažených, ale především v počtu úmrtí. U nás umírá tak 2,5 procenta nakažených, tedy jako v Německu, zatímco v USA je to zhruba dvakrát horší. Toto srovnání říká, že ochranu jsme zvládli dobře, díky razantním krokům státu.

Co to bude stát umrtvenou ekonomiku, je druhá věc. Dobré je, že nejsme závislí na turismu – ten u nás přispívá k hrubému domácímu produktu (HDP) třemi procenty, v Chorvatsku je to asi 11 procent. Malý podíl, pouhá dvě procenta, má také zemědělství. To už dobré není, potřebovali bychom větší míru samozásobování v potravinách, zejména z drobných místních podniků. Protože těm se dá věřit, nejsou tak monokulturní a nepoužívají tolik chemie.