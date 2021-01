Zákaz vstupu na svah lidé ignorují. Je těžké to ukočírovat, někteří jsou arogantní, stěžují si vlekaři

PRAHA Čerstvá sněhová nadílka o víkendu přitáhla na hory davy lidí. Na mnohých místech kolabovala doprava a vládou uzavřené areály praskaly ve švech. Provozovatelé, kterým v pondělí vláda schválila finanční podporu, si stěžují na bezohlednost návštěvníků a časté porušování pravidel.

„Hodně lidí je slabé slovo, protože to, co se tady o víkendu odehrálo, bylo hrozné. Lidi parkovali, kde mohli, blokovali příjezdovou cestu k samotnému areálu. Bylo to opravdu mnohem horší, než kdyby byl areál v provozu,“ řekl pro Lidovky.cz správce skiareálu Olešnice u Brna František Jílek. A dodává, že kdyby mohl areál fungovat pro lyžaře, tak by bylo jednodušší zajistit dodržování všech hygienických opatření.



„Je těžké to ukočírovat. Někteří lidi jsou arogantní a chovají se tak, že jim to tady patří. Navíc jsou bezohlední vůči ostatním návštěvníkům a zaměstnancům,“ popisuje. Zákaz vstupu na svah bez lyžařského vybavení lidé ve většině případů úplně ignorují a na sjezdovce bobují a sáňkují. Zároveň vedení areálu Olešnice rozmístilo cedule s tím, aby měli lidé zakrytá ústa a nos a dodržovali dvoumetrové rozestupy. „Tohle také vůbec nerespektují. Jdou k okýnku bez roušky. Obsluze se vysmějí, když je na to upozorní,“ stěžuje si správce.



Za skútrem na laně

Zpoplatnění, nebo dokonce úplné uzavření parkoviště nakonec v Olešnici zavrhli, protože se provozovatelé obávají, že by návštěvníci v takovém případě zablokovali půlku obce. Podobně vidí situaci šéf Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot.

„Když už lidi vyrazí na hory a najdou zavřené parkoviště, tak zaparkují podél cest a celou situaci to akorát zkomplikuje. Není reálné, aby pár zaměstnanců skiareálu vyřešilo současný problém, protože jde většinou o problémy s dopravou. Na to provozovatelé nedosáhnou. Ale jsme připraveni tomu pomáhat tak, aby to nebylo úplně bezprizorní,“ řekl pro server Lidovky.cz Knot s tím, že věří, že od 22. ledna budou areály opět v provozu.

Řešením není podle něj ani úplné uzavření lyžařských středisek pro sáňkující a bobující návštěvníky. V Česku je podle Knota asi 700 kilometrů sjezdových tratí a jeden skiareál funguje až na 30 hektarech. „Na to by nestačil ani regiment vojáků. A zákaz vstupu lidi prostě nerespektují,“ vysvětlil.



Symbolické parkovné se chystá počínaje víkendem zavést třeba lyžařský areál Razula ve Velkých Karlovicích. Naopak na sjezdovce Čeřínek u Jihlavy se už od minulého týdne lyžuje. Na kopec lyžaře vytáhne na lanech skútr. Hodinové lyžování stojí 500 korun. „Chtěli jsme udělat něco, aby se tady nedělo to, co se dělo, když jsme sjezdovku volně zpřístupnili veřejnosti. Teď jsme to udělali opačně, sjezdovka je uzavřená, ale bude si tady jezdit pár lyžařů,“ řekl webu Lidovky.cz provozovatel Vladimír Cháb.

Sedačkovné pro skiareály

Vlekaři už můžou počítat, kolik peněz dostanou od státu za dobu, kdy mají a budou mít kvůli epidemii koronaviru nuceně vypnuté lanovky. „Počítá se to podle typu vleku, jde o takzvané sedačkovné. Je to na různé druhy vleků a lanovek, od 210 do 530 korun na den,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). To znamená, že například za sedačky na jednodušších typech vleků, jako jsou pomy či kotvy, dostanou provozovatelé méně peněz než za sedačkové lanovky, které jsou náročnější na provoz.

Provozovatel dostane za jeden den částku podle kapacity svého vleku. Například sedačková lanovka z Jáchymova na Klínovec má kapacitu 604 sedadel, takže když bude v nejvyšší kategorii, dostane vlekař za den částku 320 tisíc korun.

Program je podle Havlíčka připravený s provozovateli. „Připravíme výzvu a mezitím notifikaci Evropské unie. Bude se vztahovat na období od 27. prosince, kdy se areály zavřely, do 22. 1.,“ popsal vicepremiér. O druhém z termínů se uvažuje jako o možném datu pro rozvolnění.

Strop pro výši kompenzace bude podle šéfa AHS Knota vycházet z nákladů za poslední tři roky. „Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 procent běžného průměrného denního nákladu provozu střediska. Pokud to vyjde nějakému areálu přes sedačkovné míň, tak to tak bude. Strop prostě bude na 50 procentech nákladů,“ popsal Knot.