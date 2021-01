Havlíček navrhuje otevřít lyžařské areály podle vzoru Rakouska. Má to ovšem několik zádrhelů

Praha Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhuje otevření lyžařských areálů podle rakouského vzoru. Ten spočívá v přísných opatření, na druhou stranu ta umožňují provoz vleků. Důležitým předpokladem pro takové řešení je zlepšení epidemiologické situace, která se v současnosti nachází v nejhorším stupni pět.

„Setkal jsem se v sobotu večer s hlavními zástupci horských středisek a vleků. Řešili jsme to opravdu detailně. Je to jiné než před týdnem, nyní šlo hlavně o přeplněná parkoviště. Lidé vyrážejí hodně na běžky, za turistikou, v některých areálech to zvládají, někde už to bylo přes kapacitu a musela pomáhat policie,“ komentoval pro iDNES.cz ministr Karel Havlíček davy lidí na horách.

Ministr Havlíček by proto chtěl jít rakouskou cestou - nechat vleky v lyžařských střediskách fungovat za předpokladu, že vejdou v platnost velmi přísná opatření. „Pokud by tomu neodpovídala epidemická situace, pak by se do toho musel zapojit provozovatel, obec a policie,“ zvedl pro server.

„Skiareály nejsou místem, kde dochází k omezování sociálního kontaktu,“ není pro takový model nakloněný ministr Blatný. Ten chce situaci ještě probrat s Ústředním krizovým štábem a s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Hamáček však řekl pro iDNES, že není co upravovat.

Množství lidí se v sobotu nahrnulo do hor, zimní nadšenci zaplnili parkoviště, a na některých místech nastal kolaps dopravy. Do Bedřichova v Jizerských Horách uzavřela policie cesty.