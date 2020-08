Vodafone se v Česku rozdělil, druhá firma nově převezme provoz mobilních věží a stožárů

Praha Telekomunikační společnost Vodafone se v Česku rozdělila na dvě samostatně fungující firmy. Vedle společnosti, která by měla dále provozovat zejména mobilní služby, nově ze společnosti vyčlenila telekomunikační věže a stožáry. Ty provozuje podnik Vodafone Towers, který by měl v příštím roce vstoupit na burzu. V pondělí na to upozornil server Lupa.cz a ČTK to následně potvrdila i společnost Vodafone.

Vodafone v příštím roce plánuje vypnout mobilní sítě 3G, některé klienty čeká změna přístroje Vodafone Towers tak nově provozuje pasivní infrastrukturu základnových mobilních stanic (BTS). Jde především o telekomunikační věže nebo stožáry na budovách, pozemky včetně nájemních smluv či zabezpečovací techniku a napájení. V Česku jde o tisíce lokalit. Pod firmu zároveň přešli i zaměstnanci těchto částí. Pod Vodafone Towers naopak nespadají komunikační zařízení jako GSM antény, kabinety pro BTS a další.

Vodafone Towers by v příštím roce podle serveru měla vstoupit na burzu, přičemž mateřský Vodafone by zůstal pouze minoritním podílníkem. Operátor by prodejem mohl získat tři až čtyři miliardy eur. Chce tím umořit část dluhu skupiny. Vodafone Towers se z české akciové společnosti vyčlenila jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem dva miliony korun. Sídlo má v pražských Nuslích. Česká Vodafone Towers má dva jednatele. Prvním z nich je Petr Procházka. Ten do Vodafonu přišel v rámci odkupu z UPC a od loňského léta zastával post viceprezidenta operátora pro strategii a integraci. V UPC působil jako finanční ředitel. Druhým jednatelem pak je Jiří Švarc, ředitel rozvoje sítě Vodafonu. Podle Lupa.cz je rozdělení projektem mateřské skupiny Vodafone Group, která po Evropě vytváří největšího provozovatele mobilních vysílačů. Celkové portfolio čítá asi 61 700 lokalit na deseti trzích, přičemž většinu 76 procent tvoří Německo, Velká Británie, Španělsko a Itálie. Vodafone ČR je od roku 2005 součástí nadnárodní skupiny Vodafone Group. V Česku provozuje zejména mobilní, internetové a po loňské integraci kabelového operátora UPC také televizní služby.