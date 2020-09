Volkswagen investuje do elektrifikace v Číně další miliardy, třetina aut by měla být na elektřinu

Peking Německý automobilový koncern Volkswagen investuje do roku 2024 do elektrifikace v Číně spolu se svými čínskými partnery dalších 15 miliard eur (téměř 407 miliard Kč), a to nad rámec plánovaných 33 miliard určených ke stejnému účelu celosvětově. Do roku 2025 pak má být 35 procent aut vyrobených v Číně pouze na elektřinu, uvedla v pondělí v Pekingu firma, která je největším automobilovým koncernem na světě a zároveň majitelem mladoboleslavské automobilky Škoda Auto.

Skupina Volkswagen také sdělila, že prodej elektromobilů by měl být v letošním roce ve srovnání s loňskem dvojnásobný. Do roku 2025 hodlá firma v Číně vyrábět 15 různých typů elektromobilů a plug-in hybridů.

Šéf závodní rady Volkswagenu Bernd Osterloh začátkem měsíce v listu Welt am Sonntag sdělil, že podnik by mohl v blízké budoucnosti v objemu výroby elektromobilů i v softwaru předstihnout amerického konkurenta a průkopníka elektromobility Tesla. „Když Tesla postaví tři továrny schopné vyrábět 300 000 až 500 000 vozů, pak hovoříme o počtu kusů v rozmezí od 900 000 do 1,5 milionu," prohlásil Osterloh. „Toho chceme v roce 2023 také dosáhnout, možná ještě dříve," dodal. Celý koncern Volkswagen za prvních osm měsíců tohoto roku dodal zákazníkům 5,57 milionu aut, což je o 21,5 procenta méně než ve stejném období loni. Odbyt Škody Auto klesl v období od ledna do srpna o 24 procent na 617 300 vozů.