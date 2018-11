Vrtulníky, bojová vozidla či další bloky atomových elektráren. Drahé produkty, které chce USA prodat Čechům

PRAHA Ministr energetiky USA Rick Perry se má ve středu sejít s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem i ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Cílem schůzky bude zvýšení šancí americké firmy Westinghouse v případném tendru na výstavbu dalších bloků atomových elektráren v Temelíně a Dukovanech. Během schůzky však může přijít řeč i na další americké produkty, o které má Česko zájem.

Rick Perry zamíří ve středu do České republiky hlavně kvůli tomu, aby řešil se Zemanem, Babišem a Novákovou tendr na další bloky v jaderných elektrárnách. Bude se snažit lobbovat za firmu Westinghouse, která se loni dostala do ekonomických potíží. Pokud by si Česko vybralo právě americkou firmu, tak by to pro ní znamenalo prestižní zakázku v členské zemi EU.

Američané se ale nesnaží Čechům prodat pouze jaderné bloky. Mezi další důležité zákazky patří vojenské zakázky na nákup pásových bojových vozidel a vrtulníků. Tyto zakázky se přitom pohybují v řádech desítek miliard korun.



Zakázky za několik desítek miliard

Česká armáda chce v blízké budoucnosti nakupovat nové vrtulníky, radary, děla nebo bojová vozidla pěchoty. Například u víceúčelových vrtulníků se hovoří o USA jako o favoritech.

UH-1Y Venom americké námořní pěchoty

Armáda čeká na jméno dodavatele dvanácti nových víceúčelových vrtulníků již dlouho. O výběru se hovoří už minimálně dva roky. Mezi největší favority přitom patří dva typy vrtulníků. Prvním z nich je právě stroj od amerického výrobce Bell, konkrétně UH-1Y Venom. Zálusk na armádní tendr si dělá také italský výrobce Leonardo s vrtulníkem AW139M. V závěsu je podle spekulací také vrtulník UH-60M Black Hawk od Sikorsky-Lockheed Martin nebo stroj H145M od firmy Airbus Helicopters. Za víceúčelové vrtulníky by mělo Česko zaplatit až patnáct miliard korun.



Ještě o něco významnější zakázkou, minimálně finančně, je nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun. Obnova BVP má být největší zakázkou v historii české armády.

Nová BVP by české armádě mohly dodat firma BAE Systems, která sídlí ve Švédsku, americký koncern General Dynamics European Land Systems nebo dvě německé společnosti PSM a Rheinmetall Landsysteme. BAE Systems vyrábí vozidlo CV90, General Dynamics European Land Systems stroj Ascod a Rheinmetall Landsysteme vozidlo Lynx. Německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

Bojové vozidlo pěchoty ASCOD.

Všechny nákupy mají do roku 2027 posunout schopnosti české armády na kvalitativně vyšší úroveň. Na modernizaci však nemá dostatečné finanční prostředky. Dva velké tendry jsou tak v ohrožení. Podle náměstka ministra obrany Pavla Berana armádě chybí pro roky 2020 a 2021 sedm miliard korun.



Ministerstvo obrany bude zřejmě na začátku příštího roku jednat s ministerstvem financí o navýšení slíbeného rozpočtu pro rok 2020 a 2021 právě o chybějící peníze.