Savovovo vydavatelství Mladá fronta je v úpadku, rozhodl soud. Pohledávky přezkoumá v květnu

České Budějovice Vydavatelství Mladá fronta a. s. je v úpadku. Věřitelé by měli pohledávky přihlásit do dvou měsíců, soud je přezkoumá v květnu. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Vydavatelství Mladá fronta čelí u krajského soudu návrhu na insolvenci a minulý týden na sebe podalo insolvenční návrh. Banka firmě zablokovala účty a vydavatelství se nepodařilo dotáhnout jednání o vstupu významné slovenské investiční skupiny. Vedení firmy chce vydavatelství reorganizovat.

„Dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení,“ uvedl soudce Zdeněk Strnad. Jednání, na němž soud přezkoumá přihlášené pohledávky, bude v Českých Budějovicích 15. května. Kalousek mluví o cenzuře. MF Dnes to odmítá Návrh na zahájení insolvenčního řízení podala v listopadu 2019 pražská společnost Bazcom. Mladá fronta ho považuje za šikanózní. Vydavatelství se podle svého generálního ředitele Jana Maška stalo obětí obchodní války podnikatelských skupin. Bazcom později svůj návrh vzal zpět, objevil se ale nový, podaný firmou Bizpoint. S pohledávkami se v něm zatím přihlásily společnosti Bizpoint a Bohemia Silver, v součtu po Mladé frontě požadují téměř 16 milionů korun. „Tento cílený tlak mířící na likvidaci společnosti vyústil v to, že úvěrující banka nám oproti zavedené praxi minulý týden zesplatnila provozní kontokorent, zablokovala bankovní účty a někteří významní klienti v důsledku podaného insolvenčního návrhu váhají se splatností našich faktur,“ uvedl minulý týden Mašek. Krajský soud v Českých Budějovicích stanovil Mladé frontě insolvenční správkyni. Je jí Petra Hýsková, která má na starosti i konkurz firmy Heavy Machinery Services, jež vyráběla vagony a dluží přes 3,3 miliardy korun. Slonková odchází z čela MF Dnes. Neshodla jsem se s vedením, řekla Mladá fronta, kterou vlastní podnikatel František Savov, vydává ekonomický týdeník Euro a další časopisy. Divize Online provozuje ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných on-line titulů. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Podnikatel Savov je v ČR obviněn v kauze rozsáhlých daňových podvodů, žije v Londýně. Loni v prosinci v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV řekl, že do Česka by se rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožněn spravedlivý proces. Savov v rozhovoru také řekl, že o jeho majetek usiluje firma Czechoslovak Group. Michal Strnad z Czechoslovak Group DVTV sdělil, že se těžko může k tvrzení Savova vyjadřovat.