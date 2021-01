Vyšší nemocenská při covidu a v karanténě by příliš zatížila firmy, reaguje Hospodářská komora na Piráty

PRAHA Navýšení nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě by podle Hospodářské komory neúměrně zatížilo firmy. Motivaci lidí k testování a hlášení kontaktů by nezvýšilo.

Komora to uvedla v tiskové zprávě. Reagovala na vyjádření poslanců Pirátů. Ti v úterý podmínili svůj souhlas s prodloužením nouzového stavu zvýšením nemocenské pro pracovníky s koronavirem a v karanténě. Podle komory by se na případném navýšení musel podílet stát. Ministři už o covidové nemocenské jednali, na řešení se nedohodli.

Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že se lidé v poslední době nechtějí nechat testovat, aby případně nemuseli do izolace. Nakažení pak nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Důvodem je podle expertů nízká nemocenská. Činí 60 procent základu výdělku. V prvních dvou týdnech ji pracovníkům poskytuje zaměstnavatel. Stát mu pak z programu Antivirus případně proplatí 80 procent náhrady lidí v karanténě i s odvody do 39 000 korun. Piráti navrhují, aby covidová nemocenská činila 80 procent základu výdělku.

„Zvýšení náhrady by v rámci stávajícího systému nesli na svých bedrech především zaměstnavatelé, protože podle dostupných informací se velká část nemocných s covidem-19 uzdraví právě do dvou týdnů,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vyšší náhrady by podle komory znamenaly „neúměrnou zátěž pro české firmy“, které se kvůli epidemii potýkají s ekonomickými problémy. Motivaci k testování a trasování by nezvýšily. Podle Dlouhého by se na případné výplatě vyšších náhrad musel podílet stát.

Komora v tiskové zprávě píše, že nerozumí tomu, proč by lidé s covidem měli dostávat víc peněz než pacienti s jinou infekční nemocí. Nynější nastavení antigenního testování a daňovou uznatelnost PCR testů pokládá pro firmy za dostatečně motivační k prevenci v provozech. Zastánci vyšší nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě na výhrady proti nerovnému přístupu k nemocným argumentují tím, že kvůli jiné nemoci se ekonomika v Česku neuzavírá a do proočkování se dá šíření nákazy omezit právě díky testování a trasování.

Vláda o vyšší covidové nemocenské debatovala už loni. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině prosince řekl, že tři ministři dostali za úkol návrh změn připravit. Dohodnout se měli ministryně práce a financí a ministr průmyslu. Šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD) pak řekla, že oslovila ještě ministra zdravotnictví. Uvedla, že její ministerstvo navrhlo dvě verze - buď vyšší nemocenskou, nebo zvláštní příspěvek od státu.



„Ministerstvo práce připravilo seznam možností motivace zaměstnanců k testování na covid. Změna zákoníku práce i dávka například ze zdravotního pojištění nebyly ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí bohužel akceptovány,“ uvedla pak Maláčová. Dodala, že resort zdravotnictví podporuje antigenní testy a resort financí odpočet nákladů na firemní testování. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) před pár dny řekl, že se o nemocenské bude ještě diskutovat.