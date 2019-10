Z obchodního rejstříku možná zmizí adresy členů statutárních orgánů firem

Olomouc V obchodním rejstříku u jmen členů statutárních orgánů firem zřejmě nebude zveřejňována adresa jejich trvalého bydliště. O tuto informaci by zájemci museli požádat úřady. Vyplývá to z návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

„Řešíme to teď s ministerstvem spravedlnosti,“ řekl v úterý na setkání se živnostníky v Olomouci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něho tyto citlivé osobní údaje do veřejně přístupné databáze nepatří, jsou totiž zneužitelné.

„Jsme přesvědčeni, že trvalé bydliště nemá co do činění s podnikáním a může to být zdroj pro spekulace a vydírání,“ zdůvodnil návrh Havlíček.

MPO navrhuje, aby informace o adrese bydliště členů statutárních orgánů byla v obchodním rejstříku skryta. „Pokud někdo bude chtít si tuto informaci zjistit, tak si ji bude moci elektronicky vyžádat a dostane ji. Ale bude tam zapsán, že si ji vytáhl. Pokud by došlo k nějakému excesu či problému, tak ten dotyčný bude dohledatelný, že si domácí adresu vytáhl,“ podotkl Havlíček.

MPO má podle Havlíčka připraven návrh paragrafovaného znění, o kterém bude jednat s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). „Troufám si tvrdit, že už je to jenom otázka rozhodnutí a během několika měsíců se to může dostat do reálu,“ uvedl Havlíček.

V obchodním rejstříku by podle ministra měly nadále zůstat základní informace o firmě, jako jsou například identifikační číslo, adresa sídla společnosti či účetní výkazy.