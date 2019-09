HAVLÍČEK: Změníme vztah mezi státem a živnostníkem

Živnostníkům hodně dlužíme. Za posledních 25 let zde malé podnikání zajímalo všechny politiky akorát před volbami, protože milion potencionálních voličů je velká výzva. Výsledek?

Ještě před nedávnem přes dva tisíce povinností, v průměru co týden legislativní změna, jednotné inkasní místo jen na papíru, daně komplikované a ubíjející množství kontrol. Buďme ale objektivní, režim výdajových paušálů je dobrý nástroj, vztah se státem se postupně digitalizuje a v posledních pěti letech se snížil počet povinností o více než třetinu. Dobrá zpráva je i to, že jsme dostali rodinné podnikání do prioritních oblastí zájmu vlády. Je to ale stále málo, podnikatelé jsou právem nervózní a logicky se to projevuje i v jejich vztahu ke státu. Máme-li být spravedliví, ani oni nejsou vzorem v plnění daňových a jiných povinností a zvýšený tlak na disciplínu berou jako osobní útok. Tím spíše, když vidí, že z naší země ještě donedávna odcházely desítky miliard skrze velké korporace a systém investičních pobídek zde ještě před měsícem podporoval kdekoho, jen ne malé firmy.

Sečteno podtrženo, pinkfloydovská zeď mezi státem a živnostníkem je vysoká a chceme-li ji začít rozebírat, musíme začít od začátku. Získáním důvěry. Malým totiž primárně nejde o pár procent daní, ani o dotace či nějakou mimořádnou podporu. Méně je více a pokud budou vidět, že si stát uvědomuje, že zde zabezpečují obslužnost obcí a regionů, že jsou nositeli původních produktů, lokálních výrobků a že jejich role není jen ekonomická, ale i sociální, pak zde máme mimořádný potenciál, který lze využít. Je třeba vidět i to, že nejnižší míra nezaměstnanosti, která nás dnes katapultovala do elitní ekonomické skupiny Evropy, je částečně v důsledku toho, že zde přesně 1,011 milionu živnostníků nestojí na úřadu práce, ale snaží se uživit drobným podnikáním. A dobré zprávy jsou jak to, že jich máme na počet obyvatel nejvíce v Evropě, tak že jejich počet za posledních pět let opět roste.

Společně s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou jsme představili v těchto dnech živnostenský balíček. Všechny dokumenty a informace dáváme dle slibu na jedno místo, snižujeme počet statistických výkazů, konkretizujeme podporu rodinných firem, vytváříme nástroje pro všechny změny jen ve dvou dnech v roce, zjednodušujeme stavební řízení, kompenzujeme firmám to, co má dělat stát, odvody a daně slučujeme do jedné paušální platby a postupně budeme eliminovat i daňové výjimky. Hlavně ale chceme změnit komunikaci. S pokorou a respektem jezdíme po regionech, setkáváme se se stovkami malých firem a desítkami cechů, asociací, komor či svazů. Nepoučujeme, nepoužíváme akademické floskule a nebrečíme, kdo komu vzal politický program. To je totiž to poslední, co podnikatele zajímá.

Podstatná nejsou slova u sněmovního pultíku, ani počty příznivců či odpůrců na sociálních sítích, ale to, jak se změny v praxi zavedou. Máme po mnoha letech šanci vytvořit moderní prostředí, založené na elektronizaci, paušálních odvodech, individuální správě vztahu podnikatele s úřady a digitální nabídce povinností vůči státu. Jedině tak totiž můžeme důsledně eliminovat papírování, kontroly a chybovost v dokumentech nebo daňových odvodech.