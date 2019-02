BABIŠ: Na živnostníky jsme zapomněli. To se změní

Nedávno jsem měl fakt hodně těžký rozhovor s jedním živnostníkem. Sympatický chlap, který se stejně jako spousta jiných rozhodl založit vlastní firmu a prostě se zkusit živit sám. Od státu chtěl proto jediné: aby mu neházel klacky pod nohy.

Těžko se to poslouchalo. Vyjmenoval mi, co všechno dnes naši malí podnikatelé musí splnit, aby si mohli otevřít třeba jen malou cukrárnu. A taky jaká každodenní „buzerace“ státu je čeká i potom.

Hnutí ANO živnostníkům slíbilo, že jim ulehčí život a osvobodí je od zbytečné byrokracie, a napsalo si to do programového prohlášení naší menšinové vlády. To je sice na čtyřleté období a jsou tam jiné, velmi důležité věci, ale rozhodl jsem se tuhle věc předřadit a udělat hned, okamžitě, a s maximální prioritou.

Tipuju, že hodně z vás ví, co všechno dneska musí živnostník vyřídit, aby si otevřel jen tu zmíněnou jednu malou cukrárnu. A upozorňuju, že teď to bude malinko nesnesitelné nejen pro mě, ale i pro vás, ale dejte to se mnou.

Změnu užívání na stavebním úřadě pro získání stavebního povolení, přípravu projektové dokumentace pro stavební úřad, stanovisko hygienické stanice odboru výživy, stanovisko hygienické stanice odboru práce, stanovisko hasičského záchranného sboru k projektu, stanovisko odboru památkové péče, stanovisko odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zdravotní průkaz. Dost!

Nebudu vás dál trápit, ale zbývá ještě dobrých deset věcí! Ano, fakt deset. Je to příšerné. Dohromady nějakých dvacet razítek a samozřejmě i spousta času a peněz. Jenže tím to celé nekončí, ale vlastně jen začíná.

Když tohle všechno vytrpíte a cukrárnu si fakt otevřete, čeká vás pro změnu téměř dvacet různých kontrol. Od krajské hygienické stanice, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, orgánu ochrany veřejného zdraví, České obchodní inspekce (šest typů kontrol), živnostenského úřadu a finančního úřadu (z každého nejméně čtyři typy kontrol)...

Fakt ty lidi obdivuju! A taky se divím, že u nás ještě pořád nějaké malé provozovny vlastně máme. Tohle chce totiž odvahu, vůli i trpělivost.

A tak si říkám, kolik času vlastně dáme tomu živnostníkovi na to, aby mohl rozjet své podnikání a být úspěšný a třeba růst. Kolik času každý den má na svou práci, firmu. A nemluvím už vůbec o rodině.

Chceme podnikatelům ulevit

Tak jo. Hnutí ANO chce tohle všechno změnit. Asi jste si všimli, že jsme zařadili nejvyšší rychlost a začali okamžitě jednat. První reakce živnostníků ukazují, že v tom máme velkou podporu. Trochu naivně jsem se domníval, že se obratem připojí i ODS, která má ve svém programovém prohlášení aktivní podporu malých podnikatelů. Ostatně tu tam má již 20 let a výsledky vidíme. Jediná reakce byla, že je vykrádáme. Je patrné, že se nic nezměnilo. Prohlášení, fráze, programy a když se má něco konkrétního udělat, tak se začne politikařit.

Sledujte: živnostníci do jednoho milionu korun ročně se vyjmou z běžné administrativní agendy a odvádět budou jeden jediný paušální poplatek zahrnující sociální a zdravotní odvody a minimální daň z příjmu. Ta bude 500 korun měsíčně.

Jasně specifikujeme rodinné živnosti a firmy, což vytvoří základ pro jejich podporu (zaměstnávání rodinných příslušníků, podpora investování z vlastního kapitálu ad.). Zavedeme produkt Českomoravské záruční a rozvojové banky speciálně pro OSVČ (záruka, úvěr) a vytvoříme režim kalendáře kontrol, podle kterého si stát zkontroluje počet kontrol provozovny. Nastavíme maximální limit pěti kontrol ročně, které musí být minimálně dva měsíce od sebe. Soustředíme všechny informace k podnikání (povinnosti a požadavky od státu) na jedno místo (online), a to včetně podpory. Jednou provždy ukončíme duplicitu, tedy situace, kdy podnikatel musí odevzdávat několikrát stejná data.



A ještě jednu věc musíme změnit. Živnostník dnes musí za rok promítnout do svého podnikání řádově několik desítek legislativních změn. Ty přicházejí naprosto nekoordinovaně, přibližně co týden, to nějaká novinka. Nově se bude naprostá většina z nich zavádět jen dva dny v roce, vždy k 1. lednu a 1. červenci. Podnikatel tak bude moci usínat s o něco klidnější hlavou, bez obavy, že něco prošvihnul.

Jednoduše a online

Jedeme dál. Ulehčíme živnostníkům a malým podnikatelům život i digitalizací a zjednodušením státní správy. Zavedeme prostě malý a levný stát, který nikoho zbytečně neotravuje. Stát se musí umět vžít do role malého živnostníka. A ten ve skutečnosti nepotřebuje žádnou mimořádnou podporu. On ze všeho nejvíc chce, aby ho stát hlavně neotravoval nekonečnou byrokracií, protože ta ho jen okrádá o čas a tím i peníze. Podnikatelé se chtějí bavit se státem online a jednoduše. Žádné papíry, žádné fronty na úřadech. Nechtějí pořád někam chodit nebo jezdit, protože na to prostě nemají čas.

Tohle všechno teď plánujeme a připravujeme. Rozhodně jsme na živnostníky nějak zapomněli. Teď jim prostě chceme ulevit, protože jsme se nejdříve zaměřili na lepší výběr daní. A já osobně se jim chci i omluvit, že nám to trvalo tak dlouho, že na podobná opatření museli živnostníci a malí podnikatelé čekat posledních 20 let.