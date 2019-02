Pachuť polské absence v Izraeli. Netanjahu má nezkušeného ministra, řekl Babiš

JERUZALÉM (od našeho zpravodaje) Setkání středoevropských premiérů s izraelským předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem v Jeruzalémě poznamenal diplomatický konflikt mezi Polskem a Izraelem.

„Slyšel jsem, že má Bibi s vaším premiérem dobré vztahy. Alespoň noviny to tvrdí,“ zkouší navázat rozhovor řidič minivanu při cestě do hotelu King David, kde se odehrává jednání premiérů Slovenska, Česka a Maďarska s předsedou izraelské vlády. A na první pohled to tak skutečně vypadalo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu působil na tiskové konferenci po bilaterální schůzce s předsedou české vlády Andrejem Babišem velice uvolněně. V té době měl již za sebou jednání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim.

„Naše země mají pevné a stabilní vztahy,“ sdělil Netanjahu médiím na tiskové konferenci po krátkém historickém exkurzu. Zmínil, že Izrael a Česká republika plánují ještě v tomto roce společné jednání vlád a zdůraznil důležitost spolupráce v oblasti automobilového průmyslu. Dobré vztahy následně potvrdil i český premiér s tím, že doufá, že během společného jednání vlád již obě země dotáhnou do konce smlouvu na nákup izraelských mobilních radarů Madr.

Kvalitní vztahy si však zjevně izraelský premiér udržuje s vícero zeměmi. Víceméně ty samé formulace totiž zazněly na tiskové konferenci o čtyřicet minut dříve, kdy před mikrofony stál s Netanjahuem slovenský premiér a vyzýval svůj izraelský protějšek, aby navštívil Slovensko. Pravděpodobně stejný scénář mělo i následné jednání s premiérem Maďarska Viktorem Orbánem.

Předsedové vlád se přitom mohli setkat společně a dokonce měli. Horizont událostí však změnily výroky Izraelců o polském podílu na holocaustu. Nejprve minulý čtvrtek prohlásil Benjamin Netanjahu, že Poláci „spolupracovali s nacisty“, a následně jeho nově jmenovaný ministr zahraničí Jisra’el Kac pronesl citát expremiéra Jicchaka Šamira: „Poláci nasávali antisemitismus s mateřským mlékem.“

Tyto výroky v pár dnech velice rychle zhoršily vztahy mezi Polskem a Izraelem, a to dokonce natolik, že v pondělí na dlouho plánovaný summit V4+ Izrael polská delegace nedorazila. Summit Visegradské čtyřky se tak neuskutečnil, přestože v Izraeli již byly delegace slovenského i maďarského premiéra. Rozvrh naplánovaných události se měnil dokonce ještě v pondělí večer při cestě na letiště, což způsobilo mnohé komplikace pro ochranku či protokol.

Babiš se rozhovořil o Polsku

Summit se změnil na trojici bilaterálních schůzek a jejich váhu oficiálně nechtěl nikdo příliš komentovat. Nakonec se ale k neúčasti polské delegace na jednání v Izraeli se překvapivě vyjádřil během tiskové konference premiér Andrej Babiš, poté co na něj zpoza kamer vykřikl jeden z polských novinářů dotaz, zda lituje polské absence.

„Jsem si jist, že Polsko a Izrael budou pokračovat ve spolupráci a brzy se tato otázka vyjasní,“ sdělil k novinářům Babiš. Jeho izraelský protějšek jakékoliv dotazy ignoroval.

Při komentáři pro média následně Babiš dodal, že při jednání s Netanjahuem došlo na jisté vyjasňování pozic ohledně polské absence. „Premiér to nazval nešťastnou formulací,“ vysvětloval Babiš s tím, že premiér Netanjahu má „nezkušeného ministra“.

Předseda české vlády tak napjatou situaci mezi Izraelem a Polskem víceméně omlouval a diplomaticky uklidňoval, na rozdíl od slovenského premiéra Pellegriniho. Ten se na tiskové konferenci rozhodl vyzvihnout 592 vyznamenaných Slováků, kteří se pyšní titulem Spravedlivý mezi národy, jenž dostali za záchranu židovského obyvatelstva během druhé světové války.

V kontextu neúčasti Polska na summitu V4, respektive jeho zrušení právě kvůli problematickému vztahu k historickým událostem pak Pellegriniho komentář vyzněl poněkud podivně a rozhodně nepřidal k odlehčení situace po výroku izraelského ministra Kace. Ten se naopak snažili vysvětlovat lidé z Netanjahuova týmu.

„Vypadá to, že vůbec nepřemýšlel,“ uvedl pro LN jeden z výše postavených úředníků v okolí izraelského premiéra. „Jen chtěl říct dobrou citaci během prvního rozhovoru pro média v roli ministra. Věděl, že ho budou citovat všichni, ale nepřemýšlel o důsledcích, o diplomacii. Od té doby mlčí.“