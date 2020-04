Pracovní platforma Zoom stěží zvládá nápor uživatelů. Nad vodou mě drží maminka, říká zakladatel

San José Ve světě byznysu během světové pandemie není jisté téměř nic. Své o tom ví i zakladatel softwarové firmy Zoom, padesátiletý Číňan Eric Yuan. Za poslední měsíc se přes jeho komunikační platformu denně propojí zhruba 20krát více uživatelů než dříve, nárůst představuje stovky milionů lidí. Tento úspěch má své stinné stránky, náhlý enormní nápor nemohou totiž unést sítě ani Yuan.

Ze serveru původně určeného pro pracovní záležitosti se stala sociální síť. „Jediné, co mě drží nad vodou, je moje maminka,“ vypráví Yuan pro Bloomberg.



Miliardy lidí po celé planetě kvůli koronaviru dodržují doporučený distanc. Ti šťastnější, kteří nepřišli o zaměstnání, mohou díky platformám, jako je Zoom nebo třeba Slack či Microsoft Teams, docela pohodlně pokračovat v práci online. Komunikační platformy jsou tak v současnosti klíčové.



Yuanův Zoom měl v prosinci zhruba 10 milionů denních uživatelů, nyní je to 200 milionů. To by se normálně dalo považovat za nehorázný úspěch. „Každý den je novým rekordem,“ potvrzuje Yuan pro Bloomberg.

„Nikdy mě nenapadlo, že přes jedinou noc začne tolik lidí používat Zoom,“ říká. „Bohužel, nikdo z nás se na to nepřipravil,“ lituje čínský miliardář.

Pro padesátiletého Yuana jsou všechny poslední noci bezesné. Každé ráno netrpělivě kontroluje, zda servery předchozí den unesly nápor uživatelů. „Je toho na Zoom moc,“ konstatuje. Výhodou Zoomu měla být jeho neutralita a jednoduchost - ke konkrétnímu meetingu se mohl připojit kdokoli a odkudkoli, a to i někdo, kdo si ani nezaložil účet. Na obrazovce pak mohl mezi účastníky sdílet vlastně cokoli.

Yuan každé ráno znovu operativně řeší, co je potřeba opravit a vylepšit, aby tak velkou účast Zoom zvládnul. Udržet fungující firmu za dob pandemie není lehké. Vedle návalu desítek milionů nových uživatelů a koronavirových novinek ale miliardář otevírá dopisy z newyorského vrchního státního zastupitelství, stížnosti senátorů a hromadné žaloby uživatelů i akcionářů. To vše z jediného důvodů – zneužívání osobních údajů a dat a nedostatečné ochrany Zoomu před hackery.

Z pracovního serveru na sociální síť

Společnost, která původně vznikla, aby umožnila vzdálené pracovní konference, dostala s příchodem koronaviru úplně nový rozměr. Enormní příliv nových uživatelů proměnil Zoom na sociální síť. Jeden klik nyní slouží všem, kdo chtějí jednoduše udržovat kontakt alespoň ve virtuální rovině. Na Zoomu se scházejí rodiny, žáci si nahrazují svou nepřítomnost ve škole, probíhají zde schůzky anonymních alkoholiků, rande či oslavy narozenin. Zoom zažil dokonce i pohřeb ženy, která koronaviru podlehla.

Zoom ale musel v poslední době čelit i nežádoucímu zájmu takzvaných internetových trollů. Když jednoho večera Yuan obdržel email, v němž si zděšená žena stěžovala, že se do zoomové virtuální třídy jejího dítěte kdosi naboural a se všemi žáky sdílel řekněme „nevhodný obsah“, byla to pro něj další velká rána.

„Každé ráno po probuzení si říkám dvě věci,“ vypráví podnikatel. „Nesmíš zklamat svět. Nesmíš zklamat své věrné uživatele.“ Podle něj ho drží nad vodou jediný člověk - jeho maminka, která s ním, jeho ženou a třemi dětmi žije. I přesto, že je dávno dospělý, nic ho prý nepovzbudí více než domácí čínské nudle nebo smažená rýže, které mu každý den maminka servíruje. Když má Yuan volný večer, procházejí se společně po zahrádce a probírají jeho starosti.

Od založení Zoomu v roce 2011 mohlo pořádat videohovory maximálně 15 účastníků a s postupem let se po desítkách jejich počet zvyšoval. Kvůli celosvětově doporučenému sociálnímu distancu se Zoom rozhodl lidi podpořit a umožnil bezplatně propojit na 40 minut až 100 lidí. Za necelých 20 dolarů měsíčně se pak během každého hovoru může shromáždit až tisíc uživatelů. Tržní hodnota společnosti od února stoupla o víc než 70 procent.