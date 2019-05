Zahraniční matky českých bank si letos ukrojí ze zisků méně

PRAHA Trojice největších tuzemských bank, ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka pošlou letos mateřským společnostem KBC (matka ČSOB), Erste Group (matka České spořitelny) a Société Générale (matka KB) na dividendách méně než loni.

Zatímco před rokem to bylo 32,44 miliardy korun, letos to bude „jen“ 30,1 miliardy. To proto, že Česká spořitelna i ČSOB vyplacenou dividendu oproti loňsku snížily: Spořitelna zhruba o 340 milionů korun, ČSOB dokonce pošle o 2,4 miliardy méně.



Navíc Erste Group pošle letos zpátky asi devět miliard korun na posílení kapitálu České spořitelny, což naposledy udělala v roce 2015. „V letošním roce očekáváme navýšení regulatorního požadavku na dodatkový kapitál, rozhodnutí navýšit náš kapitál tedy vychází z tohoto očekávání,“ vysvětluje František Bouc z tiskového oddělení největší retailové banky u nás.

Odvedené dividendy

Paradoxní je, že celkový kumulovaný zisk těchto tří institucí meziročně vzrostl z 45,3 na 47,5 miliardy korun. „U dividendové politiky bych nehledal smysl. To rozhodnutí může mít celou řadu okamžitých důvodů vztahujících se k tomu kterému roku – počínaje tím, že akcionář v dané chvíli peníze nepotřebuje, až po tlak ČNB nebo auditora. Příští rok to může být úplně jinak,“ komentuje pokles vyplácených dividend finančník Tomáš Hlaváč.

Bankovnímu sektoru se dařilo jako celku. Za loňský rok dosáhly české finanční domy rekordního čistého zisku ve výši 82 miliard. „Jedná se o souběh několika faktorů. Čisté úrokové výnosy českých bank se zvýšily, a to zejména díky sílící poptávce po úvěrech,“ popisuje Tomáš Pfeiler, bankovní analytik společnosti Cyrrus. „Finančním domům pomohly i vyšší sazby. Ty se pozitivně projevily především atraktivnějším úročením úložek u ČNB. Dobrá kondice tuzemské ekonomiky se odrazila i ve zlepšující se kvalitě úvěrových portfolií, která se promítla do nižších nákladů rizika,“ říká Pfeiler.

Na dobré výsledky navázala v prvním čtvrtletí letošního roku i česká trojice těch největších. ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka zlepšily své hospodaření oproti stejnému období předchozího roku a celkem vydělaly skoro 12 miliard korun, přičemž loni to bylo 11,1 miliardy.