‚Zboží mizí před očima.‘ Respirátor lze koupit i na poslední chvíli, ne všude ale mají celou nabídku

Praha Podomácku šité roušky, šátky či šály již nebudou stačit k zakrytí nosu a úst v obchodech či veřejné dopravě. Od půlnoci z pondělí na úterý začne platit povinnost chránit se kvalitnějšími pomůckami, tedy respirátory, nanorouškami či alespoň dvěma chirurgickými rouškami na sobě. Krátce poté, co ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) toto opatření v pátek oznámil, vzali Češi internetové i kamenné obchody útokem.

I když mnohde zásoby tohoto zboží zcela vyčerpali, rychle je prodejci doplňují. A tak i ti, kdo si budou opatřovat respirátory či roušky na poslední chvíli, mají na řadě míst šanci. Cena těch nejlevnějších začíná na deseti korunách, ty kvalitnější, a tedy dražší, stojí i přes sto sedmdesát korun.



V menších městech vyprodáno

Vyprodáno hlásily v neděli některé lékárny a drogerie v regionech. Ve Středočeském kraji nepochodili zákazníci v obchodním centru Futurum v Kolíně, rakovnickém hypermarketu Tesco či v Bondy centru v Mladé Boleslavi. Podobně na tom byly i obchody na Vysočině. Někde by měly nové zásoby dorazit už během pondělka, jinde ale až ve středu.



„V neděli a v pondělí dopoledne naskladňujeme 200 tisíc kusů respirátorů,“ řekl Michal Petrov, mluvčí největší sítě lékáren Dr. Max. Další mimořádná dodávka jednoho milionu respirátorů dorazí během tohoto týdne. Právě lékárny Dr. Max měly po pátečním nákupním šílenství na řadě míst vyprodáno. „V některých našich lékárnách nezaznamenali ani jeden nákup, kdy by si zákazník nepořídil respirátor nebo chirurgickou roušku,“ dodává Petrov.

Na e-shopu konkurenční sítě Benu jsou v prodeji chirurgické roušky. Zájemci o respirátory ale mají smůlu. V pátek odpoledne měla téměř vyprodáno i internetová Lékárna.cz, během víkendu však sklady opět naplnila. „Zboží ale mizí před očima,“ podotýká mluvčí obchodu Romana Žatecká. Další dodávky dorazí již během pondělí. Zákazníci se ale musí připravit na to, že kvůli vysokému zájmu nebudou pravděpodobně moci vybírat z celé nabídky. „Negarantujeme, že budeme mít to nejlevnější zboží, zákazníci nakupují, co je k mání,“ dodává.

Zákazníci internetového obchodu Mall.cz se začali zásobovat respirátory již ve druhé polovině ledna, kdy se začalo poprvé hovořit o respirátorové povinnosti po vzoru Rakouska či Německa. „Tehdy došlo ke skokovým růstům,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí Mall.cz. Dodává, že i o uplynulém víkendu zaznamenali nárůst prodejů o 190 procent ve srovnání s předchozími dny.

Nejprodávanější jsou respirátory balené po pěti a deseti kusech a chirurgické roušky po sto kusech. „Na rostoucí poptávku jsme velmi dobře připraveni. Pokud by tento zájem pokračoval i nadále, máme v současné době skladem zásoby roušek i respirátorů v různých baleních a od různých dodavatelů na několik dalších měsíců,“ ujišťuje Hobíková.

Na stránkách e-shopu Alza.cz je u většiny respirátorů uvedena informace, že budou k dostání až v pátek 26. února. Ihned si zájemce může objednat různá balení nanoroušek. Internetový supermarket Rohlik.cz nabízí balení respirátorů od českého výrobce či dovezené z Číny.

Výpadky jen krátkodobé

Zákazníci pořídí i v kamenných obchodech Tesco. „Prodáváme respirátory FFP2 i chirurgické roušky,“ říká Václav Koukolíček, mluvčí řetězce a dodává: „V minulých dnech jsem se s dodávkami tohoto zboží zaměřili na okresy v lockdownu. Teď rozvážíme další zásoby.“ Nevylučuje, že se na některých místech mohou respirátory nebo roušky vyprodat. Ale jen krátkodobě. „Vyprodané zboží doplníme,“ slibuje Koukolíček.



Respirátory s evropským certifikátem FFP2 nebo s čínským certifikátem KN95 budou povinné všude, kde je vyšší koncentrace lidí. Dvojitá chirurgická rouška je pouze dočasným řešením, než si člověk pořídí respirátor, protože rouška na rozdíl od něj nositele nechrání, a to ani ve dvou vrstvách. Kde konkrétně bude povinné nosit dokonalejší ochranu dýchacích cest, upřesní ministerstvo zdravotnictví během pondělí. Dle předběžných informací půjde o obchody, veřejnou dopravu, nemocnice, lékárny a úřady.