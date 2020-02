Zboží podle rasy zákazníků. Britské Tesco nově prodává náplasti různých barev kůže

„Jako jeden z největších maloobchodních řetězců máme povinnost ujistit se, že nabídka našich produktů uspokojí rozličné zákazníky a kolegy,“ vysvětluje ředitelka oddělení zdraví a krásy pro Tesco Nicola Robinson. „Věříme, že nabídka různých odstínů náplastí je důležitým krokem vpřed a inspiruje ostatní obchodní řetězce v zemi,“ říká.



Podle předsedy skupiny etnických menšin mezi zaměstnanci Tesca Pauletta Balsona dokáže produkt, jako je náplast ve správném odstínu kůže, vzbudit obrovské emoce. Vypráví například, jak se syn jeho kolegy styděl, když šel do školy se světlejší náplastí na obličeji. Píše o tom BBC.

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf