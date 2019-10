Zbrojní deal desetiletí na spadnutí, o Aero Vodochody má vážný zájem tuzemská zbrojařská skupina Omnipol

PRAHA V lednu slavila továrna, z jejíž montážních hal sjelo na 11 tisíc letadel, sto let své existence. Zároveň se majitel Aera Vodochody – kterým je od roku 2007 investiční skupina Penta – rozhodl přehodnotit své cíle. Minimálně od března podle informací LN intenzivně hledá kupce pro podnik, který se dostal do červených čísel.

Od léta se vedou intenzivní jednání především s Omnipolem, patřícím rodině vlivného zbrojaře Richarda Hávy. Omnipol se podílel na vývoji nejnovějšího letounu Aera pod názvem L-39NG.



zbrojařský magnát na obhlídce Richard Háva, letitý šéf Omnipolu a osobní přítel exministra financí Miroslava Kalouska, do vývoje L-39 NG vložil miliardu korun. Nyní patří mezi nejvážnější zájemce o koupi jeho výrobce. Podle čerstvého žebříčku Forbes Hávovi patří se jměním 3,4 miliardy korun 70. místo mezi nejbohatšími Čechy. V minulosti se hovořilo o jeho zbohatnutí díky nadstandardním vazbám na ministerstvo obrany.

„Prodej má být do konce roku hotový. Financovat by to měl Omnipol pomocí PPF,“ řekl LN důvěryhodný zdroj obeznámený s detaily jednání. Redakce hovořila hned s několika manažery ze všech tří zmíněných společností. Ti se shodli, že Omnipol má o Aero nejvážnější zájem, protože jen do vývoje nové „třicetdevítky“ vložil miliardu korun. A tu si chce ohlídat.

Oficiální prohlášení jsou však vlažnější. „K jakýmkoli spekulacím ohledně témat zmíněných ve vašich otázkách se společnost Omnipol nebude vyjadřovat,“ reagovala Marika Přinosilová, která v Omnipolu odpovídá za komunikaci. Odmítla komentovat i výrok finančního ředitele společnosti. Ten pro časopis Forbes zájem o výrobce letadel a leteckých součástek připustil. „O Aero máme zájem a jednáme o podmínkách akvizice,“ uvedl minulý týden Jan Smutný, finanční ředitel Omnipolu.



Zbrojař Richard Háva

Ruce pryč od výroku dává i Penta. Její mluvčí Ivo Mravinac LN napsal: „Vyjádření Omnipolu jsme zaznamenali, ale nemůžeme ho potvrdit. Komentování čehokoli, co odporuje našim zásadám, stejně jako komentování spekulací považujeme za plýtvání časem.“ Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera na dotaz ohledně jednání s Omnipolem o finančním krytí operace nereagovala vůbec.

Ještě před třemi lety se zdálo, že má Aero s novým generálním ředitelem Giuseppem Giordem našlápnuto k slibné budoucnosti. Rozjížděly se práce na výrobě prototypu letounu L39NG. Naposledy přitom Aero vyrábělo bitevníky L-159 pro českou armádu v roce 2003. Italský management zavelel k utlumování civilních programů Aera, v nichž prý nebyla vysoká přidaná hodnota. Dohromady šlo o osm programů.

K tomu se přidaly i dvě neočekávané rány. Společnost Sikorsky, patřící do největší zbrojařské skupiny Lockheed Martin, se loni rozhodla ukončit spolupráci s Aerem na výrobě vrtulníků S-76D, které se používají k přepravě pasažérů na ropné plošiny. V největší špičce přitom Aero vyrábělo až 50 těchto vrtulníků za rok.



JAKO ALBATROS? Nový letoun L-39 NG z produkce Aera Vodochody vzlétl poprvé loni v prosinci. Chce navázat na úspěch svého předchůdce L-39 Albatros, kterého se do světa prodaly skoro tři tisícovky a jenž dodnes slouží k výcviku armádních pilotů v řadě zemí. Čeká však na první zákazníky a musí projít sérií náročných testů.

Druhá negativní zpráva přišla od Sikorského letos. Ačkoli je mezi společnostmi uzavřená dohoda o výrobě kokpitů pro vojenský vrtulník UH-60M Black Hawk až do roku 2023, přesunou tuto výrobu do USA. Podle informací LN příjem z této výroby představoval pro Aero půl miliardy ročně. Především však šlo o prestižní zakázku pro americkou armádu s přísnými nároky na kvalitu výroby a utajení.

Kromě toho, že výroba nové devětatřicítky spolykala náklady, které jsou podle insiderů dvojnásobkem oficiálně deklarované sumy jedné miliardy korun, stále se čeká na první kupce. Přesněji řečeno na jejich první zálohovou platbu. Čtveřici L-39NG ve verzi Light Attack už pro své ozbrojené síly loni v březnu koupil Senegal. Dodávka má však proběhnout až v roce 2023. Stroj nejprve musí projít nezbytnými testy a získat od úřadů certifikace.

Bez reference doma se venku neprosadíš

Čeká se i na dodávky nových cvičných strojů pro české letectvo. Ministerstvo obrany už loni jednalo o pořízení čtyř strojů L-39NG pro státní podnik LOM Praha. Kontrakt za 1,1 miliardy korun ale vláda na lednovém zasedání neschválila. Vyžádala si podrobnější informace ohledně nákladů na provoz letounů. Do konce roku by se k nákupu měl kabinet vrátit.

Ve zbrojařské branži více než kde jinde platí, že exportu nových zbraňových systémů předchází jejich zavedení do národní armády. Zahraniční zákazníci pak produktům více důvěřují, pokud je reálně odzkoušeli vojáci.

„Skutečnost, že L-39NG stále nemá referenci domácího zákazníka, navzdory pokročilosti celého projektu a jasnému plánu dalších vývojových testů a certifikací, tento potenciál citelně limituje,“ potvrzuje mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík. Podle něj bude výrazným faktorem, který prodeje do zahraničí podpoří, také certifikace, očekávaná ve třetím kvartálu příštího roku.

Aero má na co navazovat. Předchůdce L-39NG s označením L-39 Albatros létal ve většině zemí někdejší Varšavské smlouvy. Kvůli svým letovým vlastnostem a příznivým nákladům na provoz si rychle získal fanoušky.

Německá odtučňovací kúra

V POTÍŽÍCH RADĚJI PRODAT Po dvanácti letech se majoritní vlastník Aera Vodochody - společnost Penta Investments, rozhodla za sebe hledat náhradu. Od jara vede jednání s potencionálními kupci tradičního tuzemského leteckého výrobce, který se ocitl ve finančních problémech. Marek Dospiva, který je partnerem Penta Investments , je podle Forbesu se jměním v hodnotě 23 miliard korun osmým nejbohatším Čechem.

Bobtnající náklady spojené s vývojem nového letounu a propad do červených čísel počátkem roku zalarmovaly akcionáře – Pentu. Už loni skončil finanční ředitel Aera a letos v březnu ho následoval generální ředitel Giordo. Penta byla nucena do Aera poslat několik stovek milionů korun.

Podle informací LN údajně na jaře zaznívaly dokonce nápady, aby společnost vyhlásila insolvenci. K tomu ale Penta nesáhla. Jedním z argumentů bylo mimo jiné to, že L-39NG aktuálně při svých zahraničních cestách propaguje premiér Andrej Babiš.

Lobboval za ně opakovaně například u thajských představitelů. Zmínil se o nich i během návštěvy u Angely Merkelové v Berlíně. Případná insolvence by se negativně odrazila i v ceně společnosti.

Tu ovlivní také prodej nemovitostí. Součástí areálu továrny v Odoleně Vodě je letiště, které spadá pod jinou dceřinou firmu Penty. Původně se předpokládalo, že by tam mohlo vyrůst mezinárodní letiště, které by odbavovalo nízkonákladové aerolinky a konkurovalo Letišti Václava Havla. Chybí však povolení pro vybudování návazné dopravní infrastruktury.

Aero Vodochody nyní prochází odtučňovací kúrou. Kromě dvou stovek propuštěných zaměstnanců management pod novým ředitelem Dieterem Johnem zrušil i firemní školku. Podařilo se mu zajistit generální opravy dvou letek albatrosů v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun. Spoléhá také na dodávky komponent pro Airbus A220, Embraer KC-390 a ST Aerospace.