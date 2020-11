Zdravotní pojišťovny nebudou hradit antigenní testy přímo distributorům, rozhodl Senát

PRAHA Senát odmítl novelu, podle níž by zdravotní pojišťovny mohly hradit antigenní testy na koronavirus přímo distributorům, kteří je rozvezou mimo jiné do domovů pro seniory. Podle odpůrců je změna zákona o veřejném zdravotním pojištění nadbytečná s ohledem na dosavadní možnosti úhrady a nezaručuje, že nebude zneužita. Novela se nyní vrátí Sněmovně, která bude moci veto Senátu přehlasovat.

Horní komoru nepřesvědčilo ani ujištění ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že poskytovatelé sociální péče budou moci užití testů doložit pojišťovnám jednoduše přes internet nebo papírovou formou. Vyhovět by to mělo i poskytovatelům terénních sociálních služeb, kteří s pojišťovnami nejsou počítačově propojeni, což části senátorů vadilo. Novela by také měla umožnit, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně je vykázali k úhradě pojišťovnám.



Někteří senátoři poukazovali rovněž na to, že distribuce dvou milionů testů od společnosti Abott už byla zahájena na základě dohody se soukromou distribuční firmou Avenier, protože má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Společnost je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Ministr uvedl, že se počítá s nákupem dalších až osmi milionů testů v následujících měsících, do jejich distribuce by se mohly zapojit i další distributoři. Cena jednoho testu se pohybuje kolem 120 korun, uvedl Blatný.

Ministr nutnost novely zdůvodnil tím, že ze zdravotního pojištění může testy nakoupit jen zdravotní pojišťovna a ze zákona musí využít služeb distributora. Nynější nákup testů vychází z obecné úpravy zákona o veřejném zdravotní pojištění, právníci zdravotních pojišťoven ale měli k takovému postupu výhrady, připustil Blatný.

Nařízení o plošném testování klientů domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních služeb i jejich zaměstnanců na koronavirus začalo platit v půlce prvního listopadového týdne týdne. Se zpožděním byly testy podle Blatného dovezeny do 2000 domovů pro seniory, pro která byly nakoupené sady určeny. Od středy jsou testy distribuovány do dalších sociálních zařízení Vyšetření se má opakovat každých pět dnů. Podle některých hejtmanů je pětidenní interval na otestování klientů a zaměstnanců domovů pro seniory krátký a část zařízení má problém požadavku státu vyhovět.

První kolo testování odhalilo 14 procent nakažených koronavirem z několika tisíc testovaných. V některých je to až 30 procent, někde nákaza prakticky není. Senioři patří mezi nejvíce ohrožené skupiny onemocněním covid-19.

Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je ale méně spolehlivé. Počítá se proto s tím, že by v některých případech pak následoval ještě spolehlivější test PCR. Získání výsledků po výtěru štětičkou z nosohltanu je náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší.