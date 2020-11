Antigenní testy mohou zabránit třetí vlně, věří zadavatelé studie. Jejich spolehlivost dalece přesahuje 90 procent

Spolehlivost antigenních testů při správném použití dalece přesahuje 90 procent, jejich masivní nasazení by mohlo zabránit třetí koronavirové vlně v Česku. Podle organizátorů probíhající studie to vyplývá z analýzy vzorků u necelé stovky lidí, kteří se podrobili laboratornímu PCR testu, rychlejšímu antigennímu testu i testu na protilátky.

Účastníci studie také v dotazníku poskytli bližší informace k anamnéze. Výsledky v pondělí novinářům poskytli organizátoři Matěj Hollan s Jindřichem Vobořilem, ředitelem společnosti Podané ruce, která zastřešuje provoz veřejného test-pointu na výstavišti v Brně.



Studie zatím stála asi 400 000 korun, bude ještě pokračovat. Přesto je podle Hollana jasné, že stát by se měl více zaměřit na levnější a rychlejší antigenní testování, vždy v kombinaci s dalšími metodami.



„Když se toto udělá, Vánoce můžeme úspěšně přečkat, můžou být příjemné, bezpečné a můžeme se vyvarovat třetí vlny a dalšího lockdownu,“ řekl novinářům Hollan.

Ve studii se objevily dva falešně negativní antigenní testy, v obou případech už pravděpodobně infekce doznívala. Naopak antigenní testy odhalily dva pozitivní lidi, u nichž výsledek v daném okamžiku neprokázaly laboratorní PCR testy.

Veřejný test-point na výstavišti odebere denně několik stovek vzorků od samoplátců. Kapacitu lze ale podle Vobořila v případě potřeby a zájmu rychle rozšířit a otestovat třeba třetinu Brňanů. „Sto tisíc lidí jsme schopní natestovat během dvou týdnů, to už by stačilo na to, aby přenos šel k nule,“ uvedl Vobořil.

Město Brno už antigenní testování používá v domovech pro seniory, plánuje také jejich nasazení ve školách mezi učiteli. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) by uvítala další masivní rozšíření testů, ideálně spolu s jejich hrazením zdravotními pojišťovnami. Důležitá je také ochota lidí nechat se testovat.

„Věříme, že když Brňané budou spolupracovat, je možné nejen ochránit své blízké, ale také výrazně zlepšit situaci v Brně, pokud se týká onemocnění covid-19. V takovém případě je možné chtít po vládě, aby rychleji rušila opatření regionálně na základě epidemiologických opatření, ne plošně a naslepo,“ uvedla primátorka.