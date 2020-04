Zeman stvrdil řadu vládních zákonů. Změní se podmínky insolvencí i fungování Airbnb

PRAHA Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Také bude omezena maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů, stejně tak i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Digitální platformy typu Airbnb, které zprostředkovávají turistické ubytování v soukromí, budou muset sdílet s českými úřady informace o ubytovatelích i o uzavřených smlouvách.

Předpokládají to vládní návrhy zákonů, které dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisech informoval Hrad.



Pozastavení exekucí

Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.



Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti bude navíc už nastálo možná až u dluhů nad 100 000 korun místo nynějších 30 000 korun.



Do konce letošního roku se zvýší jednorázová výplata dlužníkovi z jeho obstaveného účtu, a to z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7720 na 15 440 korun. Omezí se sankce, pokud dlužník prokáže, že mu opatření proti koronavirové krizi znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Omezení bude platit do konce června, sankční úrok by podle nynějších podmínek mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání se bude podle předlohy v širší míře odečítat v případě exekuce nezabavitelné minimum; nikoli jen jednou, ale za počet měsíců, které má odstupné pokrýt. Exekuci nově nebude podléhat daňový bonus na dítě. Tyto změny budou trvalé.

Mimořádné moratorium

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru budou moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci místo dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Předloha také zmírní podmínky pro oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, tedy po loňském květnu, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o roční přerušení procesu. Oddlužení se otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům.

Předloha přináší i další změny. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě. Pokud členům orgánů skončí funkční období, automaticky se prodlouží, budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Prodlouží se také lhůta pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Místo do poloviny roku to bude možné do tří měsíců po ukončení mimořádných vládních opatření proti šíření koronaviru.

Omezení výše úroků

Maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů bude omezena. Nově bude omezena i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů.

Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Změny byly připraveny kvůli nynější krizi v souvislosti s epidemií koronaviru, jejich platnost ale bude delší. Směřují totiž proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách, případně na zajištění nesplaceného úvěru. Tedy proti „úvěrovým predátorům“, jak řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Novela se podle Schillerové doplňuje s novým zákonem o splácení úvěrů, který Sněmovna schválila v úterý. Zákon má lidem i firmám s ohledem na epidemii umožnit přerušení splátek úvěrů a hypoték, a to na tři, nebo šest měsíců.

Novela o spotřebitelském úvěru má omezit nárůst dluhu, který dlužníkem není splácen déle než 90 dnů. Rozhodný okamžik pro stanovení úroku bude první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení. Výše úroku má odpovídat úroku, který je určen zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené centrální bankou a zvýšeného o osm procentních bodů, pokud nebyl sjednán úrok nižší. Aktuálně by tak maximální výše úroku činila devět procent.

Věřitel tak bude mít u dlužníka, který by byl za splnění dalších podmínek v úpadku podle insolvenčního zákona, právo pouze na dvojnásobek zákonného úroku z prodlení, smluvní pokutu 0,1 procenta denně, maximálně však polovinu zapůjčené částky a na účelně vynaložené náklady na vymáhání dluhu.

Airbnb bude sdílet informace s úřady

Digitální platformy typu Airbnb, které zprostředkovávají turistické ubytování v soukromí, budou muset sdílet s českými úřady informace o ubytovatelích i o uzavřených smlouvách. Předpokládá to novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Provozovatelé digitálních ubytovacích platforem budou podle zákona muset na vyžádání sdělit do 30 dnů obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Sdílení informací by mělo podle důvodové zprávy omezit nedovolené podnikání, a naopak umožní získat základní přehled o cizincích, kteří se dočasně pohybují v Česku.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) v Senátu uvedla, že turisté v Česku sice kvůli uzavření hranic nyní nejsou, ale tento stav je dočasný a je nutné se na jejich příchod připravit. Živnostenské úřady si podle ní budou moci v mezičase údaje o ubytovatelích vyžádat. Poskytovatelé ubytování následně budou muset podle jiného zákona hlásit ubytované cizince do tří dnů cizinecké policii.

Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelským digitálním platformám až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

Další změny - makléři i ČNB a dluhopisy

Mimo jiné podepsal prezident Zeman i další návrhy. Realitním makléřům se prodlouží lhůta k nutnému prokázání odbornosti o půl roku až do začátku března příštího roku. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude moci kromě pojištění nově poskytovat také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům.

Česká národní banka bude moci obchodovat mimo jiné s cennými papíry s delší splatností a také uzavírat obchody s více institucemi než dosud. Změnu zákona schválil Parlament ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze jako jedno z protikrizových opatření. Vládě by mohla novela pomoci při vydávání státních dluhopisů.