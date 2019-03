Země EU by podle Evropské komise měly do léta prověřit rizika spojená se sítěmi 5G

ŠTRASBURK/BRUSEL Do konce června letošního roku by měly všechny státy Evropské unie dokončit na národní úrovni zhodnocení rizik souvisejících s infrastrukturou pro mobilní sítě páté generace (5G). Uvedla to v úterý Evropská komise s tím, že země bloku mají právo vyřadit ze svých trhů společnosti také z důvodů souvisejících s národní bezpečností.

Evropská komise v úterý o bezpečnosti sítí 5G v unii jednala poté, co summit EU koncem minulého týdne uvedl, že „se zájmem očekává“ její doporučení ohledně jednotného postupu států unie v této oblasti. Materiál komise se vyhýbá přímému odkazu na firmy z Číny v době, kdy ve Francii jedná čínský prezident Si Ťin-pching a na 9. dubna je naplánovaný summit EU-Čína.

Místopředseda komise pro digitální jednotný trh Andrus Ansip ale přímo na tiskové konferenci připomněl, že od roku 2017 mají čínské firmy - softwareové i hardwareové - povinnost spolupracovat s tajnými službami své země. „Máme tím být znepokojeni, či ne? Řekl bych, že máme,“ poznamenal Ansip. Zdůraznil také, že otázky národní bezpečnosti jsou ve výlučné kompetenci členských zemí bloku, komise může pouze pomáhat s koordinací jejich kroků.

Huawei chce k bezpečnosti sítí přispět

Především Spojené státy už měsíce naléhají na své spojence, aby zakázali účast čínského koncernu Huawei a dalších čínských firem na budování nové komunikační infrastruktury. Důvodem je obava, že tyto společnosti mohou sdílet citlivá data s vládou v Pekingu, neboť je k tomu zavazují čínské zákony.



Huawei v úterý na sdělení ze Štrasburku reagovala stručným prohlášením, ve kterém její představitel Abraham Liu ocenil objektivní a vyvážený přístup komise. „Huawei chápe znepokojení ohledně bezpečnostních otázek, které mají evropští regulátoři. Huawei se těší, že na základě vzájemného porozumění přispěje k evropskému rámci kybernetické bezpečnosti,“ uvedla firma, která je prý odhodlána společně se svými evropskými partnery zajistit, že spuštění sítí 5G bude v Evropě úspěšné.

Komise v úterý zdůraznila, že zranitelnost sítě 5G v jedné členské zemi nebo kybernetický útok na ni by se dotkl unie jako celku. „Odolnost naší digitální infrastruktury je zásadní pro vládu, podnikatele, pro bezpečnost našich osobních údajů a fungování našich demokratických institucí,“ upozornil v úterý komisař pro bezpečnostní unii Julian King.

Je třeba zohlednit technická rizika i chování dodavatelů

Hodnocení rizik na úrovni jednotlivých zemí by mělo podle komise zohlednit faktory jako jsou technická rizika a rizika spojená s chováním dodavatelů a operátorů, včetně těch ze třetích zemí.

Prověrky na národní úrovni budou základem pro následný vznik koordinovaného zhodnocení rizika na celoevropské úrovni. To by mělo být s podporou komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) dokončeno k 1. říjnu letošního roku. Na jeho základě by se pak členské země EU měly do konce roku dohodnout na krocích, které jim na národní úrovni umožní rizika pro sítě 5G snižovat, třeba o dodatečné kontroly, testy, ale třeba také o přímou identifikaci produktů, které nebudou považovány za bezpečné.

Evropská komise v úterý také připomněla, že v letošním roce se na aukci přinejmenším části příslušného kmitočtového spektra chystá 14 - tedy polovina - členských zemí EU. Je mezi nimi nejen Francie nebo Německo, ale také Česká republika. Na unijní úrovni existuje plán rozvoje sítí 5G počítající s jejich komerčním spuštěním ve všech zemích EU v roce 2020, o pět let později by měly fungovat ve všech velkých městech a podél dopravních tras.