Zpět do kanceláře. Jak v otevřeném prostoru zabránit šíření viru? Pomoci mohou UV světla nebo koberec

S postupným uvolňováním vládních restrikcí v jednotlivých zemích se už zaměstnanci mnoha firem chystají na návrat z home office zpátky do kanceláří. Takzvané open space prostory, které původně měly urychlovat interní komunikaci a posilovat týmovou spolupráci, mohou v době pandemie urychlit i šíření obávaného koronaviru mezi zaměstnanci. Firmy proto vymýšlí praktické tipy, jak v omezeném pracovním prostoru usnadnit dodržování protipandemických opatření.

Jen v České republice pracuje v moderních kancelářských budovách v takzvaném open space prostoru asi 80 % zaměstnanců. Společnosti musí nyní prostor přizpůsobit požadavkům, jako jsou například fyzický odstup či dodržování zvýšené hygieny prostor i přítomných osob.



Mezinárodní společnost na trhu s komerčními nemovitostmi Cushman & Wakefield proto představila strategii pro takzvanou „dvoumetrovou kancelář“. Popsala ji v tiskové zprávě. Jednoduchý koncept „Six feet office“ se už osvědčil například v nizozemském Amsterdamu.

Jak pandemie postupuje celým světem, následujících šest bodů se má po návratu z home office stát novým standardem.

Six feet office: Buďme zodpovědní



Zvykněme si na pravidla, následujme značky

Držme se dva metry od sebe

Dodržujme jednosměrný provoz, vždy po směru hodinových ručiček

Důležitá jsou i pravidla v zasedacích místnostech

Denně vyměňte podložku pod klávesnicí, před odchodem vyčistěte pracovní stůl

Podle projektu by měli všichni zaměstnanci při vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce, a pak následovat doporučení na cedulích, které jsou prakticky všude. Ve výtahu diktují, na jaké místo je bezpečné si stoupnout, na místech, kde je vyšší riziko shlukování nás mají zastavit a přimět čekat. Jakým směrem se vydat indikují všudypřítomné šipky. Pěší provoz v otevřených kancelářích by měl být výhradně jednosměrný.

Ohrožující kontakt kolemjdoucích kolegů a našeho pracovního stolu pomohou znemožnit výrazné kruhové koberce.

Nabízí se ale i důmyslnější, avšak o poznání nákladnější řešení, jak šíření viru v kancelářích zamezit. Firmám mohou pomoci například zařízení jako jsou dezinfekční UV světla, která dokážou sterilizovat ovzduší v místnosti.



Zamezit přenosu viru v prostorách budovy by mohl zajistit také záporný tlak. Látky znečišťující prostředí zůstanou pod kontrolou v místnosti s negativním tlakem a neuniknou do zbytku prostor. Oba způsoby se běžně používají třeba v nemocnicích, laboratořích či v kuřárnách na letištích.



Práce z domova se osvědčila

Že lze zajistit chod firmy z domova, se od vyhlášení nouzového stavu přesvědčila nejedna společnost. Home office tedy do budoucna nemusí být už jen výsadou či benefitem, může se stát běžnou součástí pracovního života i po skončení pandemie.



Příkladem je třeba provozovatel telekomunikačních služeb T-Mobile. Kromě pobočkových pracovníků je doma celá centrála, a to včetně zaměstnanců tamního call centra. „Většinu zaměstnanců a celou infolinku jsme hned po vyhlášení nouzového stavu přesunuli na home office,“ říká mluvčí Martina Kemrová. Na dodržování hygienických zásad na otevřených pobočkách včetně dodržování nošení roušek pak dohlíží vedoucí směny.



Pro zaměstnance České spořitelny byla práce formou home office běžnou záležitostí už před pandemií nového koronaviru. Podle mluvčího Filipa Hrubého pro fungování spořitelny nepřinesl nouzový stav zásadnější změny, „Jsme pyšní, že se nám na home office podařilo dostat i polovinu našich pobočkových pracovníků,“ říká Hrubý. Ti se pak věnovali klientům po telefonu, z domova pracuje i centrála. „Ve vzdáleném digitálním režimu fungujeme zcela bez problému,“ tvrdí mluvčí.

Česká spořitelna postupně otevírá uzavřené pobočky, v nichž některá opatření proti šíření nemoci covid-19 využívá. „To už je standard. Dvoumetrové odstupy, vypnutá rekuperace vzduchu, pravidelná dezinfekce prostor a k dispozici dezinfekční prostředky,“ jmenuje Hrubý opatření na otevřených pobočkách spořitelny. Týmy pak pracují ve dvousměnném režimu, aby případná nemoc nevyřadila z provozu celé oddělení.