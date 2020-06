Ztráta letiště Pardubice by letos mohla přesáhnout 40 milionů korun důsledkem pandemie

Pardubice Ztráta pardubického letiště by kvůli uzavření v důsledku epidemie koronaviru mohla na konci roku přesahovat 40 milionů korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Pardubice i Pardubický kraj již dříve schválily, aby letiště 16 milionů korun ze základního kapitálu využilo na provozní náklady. Loňská ztráta letiště pode dřívějších informací pravděpodobně dosáhne téměř 35 milionů korun. Předloni byla 16 milionů korun.

„V tuto chvíli je potvrzeno obnovení linky společnosti Ryanair do Alicante do konce letního letového řádu, a to jednou až dvakrát týdně. Zároveň je potvrzena linka společnosti Sky Up do Kyjeva, a to třikrát až čtyřikrát týdně a probíhají jednání s dalšími společnostmi z Ruska, Ukrajiny, ale i Evropy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš (ODS).

Finanční plán na letošní rok počítá se ztrátou 24,5 milionu korun, z toho 15 milionů korun činí odpisy. „Po dohodě jsme uložili úkol zpracovat detailní srovnání přímých zvýšených nákladů či výpadků v souvislosti s pandemií koronaviru. To jsou prostředky, které bychom následně mohli nárokovat na státu,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Některé nabídky, které byly podmíněny vysokou dotací v řádu desítek milionů korun ročně, již představenstvo společnosti East Bohemian Airport odmítlo. Pokračují jednání se zástupci ruské Kalužské oblasti a letiště v Kaluze. Letiště vyjednává také o letních charterových letech, cargo přepravě a soukromých letech.

Pardubice ve společnosti East Bohemian Airport vlastní dvě třetiny, zbývající třetina patří Pardubickému kraji. Civilní přeprava z Pardubic funguje od roku 1994. Loni letiště odbavilo 102 045 cestujících, což je skoro o třetinu méně než v roce 2018.