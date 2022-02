Gambleři z obýváku utrácejí víc. Na dani z hazardu se loni vybralo přes 11 miliard korun

Stát zatím prezentoval jen souhrnný údaj, z analýzy několikaletého trendu je ale zjevné, že čísla rostou kvůli masivnímu nástupu internetového hraní – zatímco kamenné herny a kasina potkal pokles. „Důvodem byl bezprecedentní nárůst internetového hraní, který se promítl i do inkasa daně z hazardních her,“ uvedla Anna Vasko z ministerstva financí. Vyšší příjem daně z online her dle ní více než kompenzoval propad na dani z hazardu provozovaného v hernách a kasinech, zejména u technických her, tedy automatů, a živých her, jako jsou ruleta či poker.

Na online hraní neměla pandemie negativní vliv, to jej spíš ohrožuje výpadek dodávek elektřiny či připojení. Přitom hazard na internetu, zejména automaty, představuje vyšší míru rizika vzniku patologické závislosti na hraní.

Jak však připomíná Viktor Mravčík, odborník a někdejší vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, v online prostředí nejsou rizikové jen automaty.

„S ohledem na fakt, že online prostředí je dostupné 24 hodin denně a odkudkoliv, tak v něm provozované hry mohou mít mnohem horší charakteristiky než ty nabízené v kamenných provozovnách. Příkladem jsou stírací losy, které můžete v online formě jedním kliknutím setřít a frekvence kliknutí může být vysoká. Totéž platí pro sportovní sázky, sázkové příležitosti je v průběhu utkání nabízejí rychle za sebou,“ poznamenal Mravčík.

Žádný umíráček poboček

Zatímco před devíti roky činil podíl daně z internetového hazardu šest procent celkového inkasa z hazardu, předloni už to bylo 43 procent. A je reálné, že odvody za loňský rok trumfly sumu, kterou „dodaly“ herny a kasina, jež lockdown na část roku vyřadil z provozu. „Herny a kasina byly kvůli pandemii v roce 2020 uzavřeny v úhrnu po dobu 128 dní, loni 150 dní. Obecně lze říci, že co se týče hazardních her pandemie urychlila přesun hráčů do online prostředí, a zároveň přiměla daleko více lidí využívat moderní mobilní technologie. Česko není v tomto ohledu výjimkou,“ vysvětlil Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, který zastupuje přední firmy herního byznysu.

Byť své hospodářské výsledky doposud nezveřejnil lídr trhu společnost Sazka, i ten hlásí, že zájem o hraní na internetu setrvale roste. V jeho případě platí, že online prostředí generuje kdysi výhradně kamenné Sazce zhruba třetinu všech tržeb.

„Online má pro nás mnohem větší význam než jen prodej. Umožňuje nám zásadně rozšířit a inovovat nabídku her. To, že se stále více lidí digitalizuje a využívá možnost si vsadit z pohodlí domova, je celkem logické; zákazníci se to naučili zejména v době, kdy byl během lockdownů pohyb lidí omezen na minimum. Naši zákazníci často využívají oba kanály, mají tedy online registraci, ale zároveň si občas vsadí například na benzinové pumpě u terminálu,“ uvedla mluvčí Sazky Veronika Diamantová.

Herny a kasina však zdaleka ještě nekončí. Řehola připomněl, že jakmile se v minulém roce znovuotevřely provozovny, klienti se do nich vrátili. Z dat ministerstva financí je zřejmý nárůst „kamenné“ daně ve třetím čtvrtletí 2021.

Pro obě hráčská prostředí platí i stejná ochrana hráčů – provozovatelé musejí ověřovat, zda hráč nefiguruje v rejstříku vyloučených osob –, tedy zda jsou v léčení, v insolvenci, jestli pobírají dávky v hmotné nouzi a podobně –, hráč se musí registrovat nebo si může nastavit nějaké omezení.

Program kontroluje hráče

Pro hráče jsou nejvýnosnější – a pro řadu z nich tím pádem i nejztrátovější – hry na automatech. Největší internetový boom v této kategorii zatím znamenal první covidový rok 2020, během nějž bylo na výhrách vyplaceno 137 miliard korun. Prosázená suma činila 143 miliard, rok před tím 66 miliard. Neznamená to, že o tolik hráči automatů na internetu zbohatli – sumy zahrnují i částky, jež do hry znovu vložili a pak zas prohráli.

Tlumit rostoucí riziko hráčské závislosti se snaží sami provozovatelé hazardu. V Česku vzniká speciální počítačový program, který vyhodnocuje chování hráče na internetu a dokáže jej upozornit, začne-li dotyčný ztrácet kontrolu nad hrou. Do projektu se zapojili největší provozovatelé hazardu včetně Sazky, Tipsportu, Fortuny a Chance. Na vývoji „hlídacího“ software spolupracují s Národním ústavem duševního zdraví a jedním z předních odborníků na závislosti Ladislavem Csémy. „Rychlý rozvoj online hraní s sebou nese i možnost zavádění algoritmů, jež dokáží včas identifikovat rizikové hráče a otevřít cestu k nějaké intervenci,“ uvedl Csémy.

Zmíněný software si umí vytvořit profil hráče – vyhodnotí jeho chování, přestávky ve hře, frekvenci sázek, vložené a vyhrané částky, dobu sázení, výši a četnost vkladu na účet. Ale i třeba míru a ochotu takzvaného sebeomezení, tedy kupříkladu schopnost nastavit si limit sázek či prohrané sumy.