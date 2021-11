Hypotéku pod 4 % seženete už jen stěží. Banky od pondělí hlásí další vlnu zdražování

Kdo chtěl stihnout zřídit si hypotéku, dokud se úrokové sazby držely pod hranicí čtyř procent, má už většinou smůlu. I přes razantní zdražování však zatím zájem lidí o pořízení vlastního bydlení nepolevuje. Sazby mají nesměle růst i nadále, ostatně stejně jako ceny nemovitostí.

„Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů v říjnu vzrostla o dalších 11 bazických bodů. Od března letošního roku se tak jedná o zvýšení o 0,61 procentního bodu,“ uvedl pro Lidovky.cz Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která sleduje vývoj trhu prostřednictvím ukazatele Fincentrum Hypoindex.

Průměrná čísla se zpožděním

Podle Fincentra se tak průměrná výše úrokových sazeb z poskytnutých hypoték za říjen zastavila na hodnotě 2,54 procenta. Do celkem přívětivě vyhlížejícího čísla se však zatím nepromítlo nedávné razantní zvýšení základních sazeb ze strany České národní banky (ČNB) o 1,25 procenta na 2,75 procenta, po kterém zvyšují svoje sazby i jednotlivé banky.

Více než čtyřprocentní sazba tak byla už začátkem listopadu poměrně běžná, a to navzdory očekávání, že se za tuto hodnotu úrok dostane až ke konci roku. Od pondělí se navíc zvedá další vlna zdražování.

„Přestože růst základní sazby ČNB ovlivňuje cenu hypoték nepřímo, je jasné, že sazby budou postupně stoupat a dostanou se až přes hranici čtyř procent. A je pravděpodobné, že budou atakovat i hranici pěti procent,“ upozorňuje Sýkora. Třeba ČSOB pondělkem zvedá sazby o 0,6 procentního bodu. Nejběžnější pětiletá fixace s 80procentním podílem vlastních prostředků tedy bude u jedné z největších tuzemských bank začínat na 4,19 procenta. Nahoru se sazbami jde také také AirBank, a to rovnou o 0,8 bodu k 3,74 procenta.

Banky nicméně i přes rostoucí úrokové sazby zatím nesledují pokles zájmu o hypotéku, a to právě především kvůli obavám z dalšího růstu sazeb i cen nemovitostí. Zdražení předpokládá i Daniel Římal, který je majitelem investičního nemovitostního fondu ČSNF. „V Česku nejsou mezi lidmi rozšířené kapitálové investice například na burze a koupě vlastního bydlení je tak jeden z mála dostupných a hojně využívaných nástrojů, jak zhodnotit své peníze. Navíc není dořešený stavební zákon a poptávka stále převyšuje nabídku, proto ceny nemovitostí klesat nebudou a na pořízení bydlení je stále vhodná doba,“ uvedl Římal pro Lidovky.cz.



Také podle Adama Greguše z analytického oddělení společnosti JRD je zpomalení růstu cen nemovitostí v nedohlednu. „Díky pronájmu generuje koupě nemovitosti stabilní a pravidelný příjem a v dlouhodobém horizontu vede k průměrnému čtyřprocentnímu zhodnocení vynaložených finančních prostředků,“ říká Greguš s tím, že investice do nemovitosti odolává i rostoucí inflaci.

Objem poskytnutých hypoték tak v říjnu podle Fincentra překročil 32 miliard korun, což je o jednu a půl miliardy více než v září a o téměř sedm miliard více než v říjnu loňského roku. Konkrétně za minulý měsíc tuzemské banky sjednaly 10 065 úvěrů, tedy o 463 více než v září a o 1265 více meziročně.

Tempo začíná polevovat

I když se zatím stále hypotečnímu trhu daří, tempo podle Fincentra začíná mírně zpomalovat. Zatímco ještě v srpnu činil meziroční nárůst objemu poskytnutých hypoték více než 75 procent, v září šlo o 38 procent a v říjnu už „pouze“ o 27procentní růst.

„Pozvolný nárůst sazeb bude mít za následek i pozvolné klesání zájmu o nové úvěry. Dá se předpokládat, že jakmile se skokové zdražení promítne do průměrné sazby, budou skokově padat i objemy podepsaných hypoték,“ usuzuje Sýkora s tím, že i za předpokladu útlumu by banky mohly za letošní rok celkem překročit hranici 400 miliard korun v poskytnutých úvěrech. Za prvních deset měsíců jde zatím o částku 355 miliard korun.

„Průměrná výše hypotečního úvěru v říjnu opět vzrostla, na 3 186 238 korun. Ve srovnání se zářím, kdy průměrná hypotéka klesla o 45 913 korun, je nárůst pouze minimální, a to o 2420 korun. To by mohlo naznačovat, že se přehřátý realitní trh začíná ochlazovat. Zda tomu tak opravdu je, ale ukážou až nadcházející měsíce,“ dodal Sýkora.