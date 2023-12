Nemístný český optimismus. Němečtí podnikatelé mají „blbou náladu“, v tuzemsku se naopak zlepšila

Docela paradoxně, protože česká ekonomika je s tou německou provázána velmi intenzivně a lze tedy očekávat, že se německé problémy přelijí i k nám.

„Jestliže se o Německu už zase hovoří jako o nemocném muži Evropy, připomínám, že Česko je jeho manželka,“ glosuje situaci hlavní ekonom společnosti BH Securities a poradce premiéra Štěpán Křeček.

Ztráta konkurenceschopnosti

Právě končící rok se v Německu zapíše do historie jako rok, kdy se země po více než 20 letech stalo čistým dovozcem elektřiny. A kdy ho v soutěži o umístění továrny čínského výrobce elektroaut BYD porazilo Maďarsko. Co za tím je? Německé hospodářství ovládá naprosto nezdravá atmosféra, vyvolaná váznoucími investicemi, vysokými náklady, pesimistickými výhledy a i nadále přetrvávající nejistotou. Takhle to vidí vlivná Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK).