Inflace je jednociferná i kvůli krokům vlády, pochválil se premiér Fiala

Meziroční růst cen v červnu podle Českého statistického úřadu dosáhl 9,7 procenta. Meziměsíčně pak ceny vzrostly o 0,3 procenta. „Můžeme přinést dobrou zprávu všem občanům. Díky zásadnímu úsilí naší vlády se podařilo inflaci dostat na jednocifernou hodnotu,“ řekl Fiala.

„Naposledy jsme ji měli v lednu 2022, tedy krátce po nástupu naší vlády. Zdědili jsme po Babišově vládě prudce zvyšující se inflaci,“ sdělil Fiala s tím, že je to i zásluhou kroků vlády.

Podle premiéra jde o snížení cen energií. „To se nám povedlo, mohli jsme dát všem jistotu, že ceny neporostou, dodavatelé teď oznamují, že budou mít odběratelé ceny pod stropem i v dalších letech,“ dodal premiér. Druhým krokem podle něj byly vládní úspory a seškrtání výdajů. „Jinak by byl růst cen prokazatelně vyšší. tato odpovědná politika působí protiinflačně.“

Podle premiéra tlačí vláda i na prodejce nafty, benzinu a dalších komodit, aby za ně občané neplatili víc než v okolních zemích. „Naopak jsme odolali tlaku různých populistů a expertů, abychom snížili DPH nebo stropovali ceny,“ řekl Fiala.

Přitom ještě v květnu, kdy se inflace pohybovala vysoko nad desetiprocentní hranicí premiér kladl boj s inflací za úkol centrální bance a jejímu guvernérovi Aleši Michlovi. „Máme v ruce jenom některé nástroje, ty klíčové nástroje ke zvládání inflace má v rukách také ČNB. A k tomu jsou také zřízeny mimo jiné nezávislé centrální banky se všemi kompetencemi, které mají,“ tvrdil tehdy Fiala.

Místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta upřesnil, že za meziročním zpomalením růstu cen je hlavně vývoj u cen potravin a v oddíle bydlení, což jsou nejvýznamnější položky spotřebního koše. „Na meziroční snižování působily v červnu již čtvrtý měsíc v řadě ceny pohonných hmot, když meziročně klesly o 25 procent,“ dodal Sixta.

Na zpomalování tempa růstu cen podle ekonomů působí srovnávací základna loňského roku, projevuje se ale i silná koruna a nižší poptávka. V květnu byla ještě meziroční inflace 11,1 procenta.

V nadcházejících měsících by inflace podle analytiků měla dál zpomalovat. Předpokládá to i prognóza České národní banky (ČNB), podle které by se ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku inflace měla dostat na dvouprocentní cíl.