Inliny letos podražily až o pětinu. Mistr republiky radí, jak vybrat správné brusle

Během pandemie netáhnou jen kola, jarní počasí svádí i k nákupu kolečkových bruslí. Přesto, že jde o ideální variantu, jak trávit volný čas na čerstvém vzduchu, k sehnání jsou kvůli trvajícímu lockdownu zatím jen přes internet. A to může být při výběru vhodných bruslí problém. Jak se při výběru nesplést, radí profesionální bruslař a mistr republiky Jan Chalupský, který je také vedoucím prodejny Inline Centrum na pražské Ladronce.

„Pohodlí je rozhodující, brusle může být sebelepší, ale když mi nebude na noze sedět, tak je pro mě nejhorší,“ řekl pro Lidovky.cz Chalupský. Vybrat pohodlnou brusli po internetu se však napoprvé podaří zřídkakdy.

„Obrovsky se nám zvýšil počet vrácených produktů, takže celý proces řešíme s každým zákazníkem znovu. Snažíme se lidem individuálně poskytnout co možná nejlepší poradenství ohledně jednotlivých parametrů po telefonu, problém je ale s velikostí a tvarem boty,“ popisuje Chalupský.

Vedle pohodlí by se zákazníci měli při výběru zaměřit i na to, jací bruslaři zamýšlejí být. Jestli chtějí jen rekreačně kroužit po cyklostezce, používat brusle jako dopravní prostředek po městě, případně se na inlinech učit triky či jezdit freestyle.



Stejně jako u ostatního sportovního vybavení pandemie zvedla nejen poptávku, ale i ceny. U bruslí je letos třeba počítat až s pětinovým zdražením.

Podle čeho vybírat

Na trhu je spousta druhů bruslí, ve kterých se amatérští bruslaři mohou poněkud ztrácet. Primární otázkou by mělo být, jestli chce mít na noze SoftBoot nebo HardBoot – tedy měkkou či tvrdou botu.

„Zjednodušeně se dá říct, že co se týče vedení nohou a stability, tak HardBoot udělá půlku práce za vás, oproti tomu SoftBoot vyžadují lepší práci kotníků a lýtek,“ vysvětluje Chalupský. Pro začátečníka jsou podle něj vhodnější brusle typu HardBoot.

Další z parametrů, které určují vhodné brusle, jsou samozřejmě kolečka, a to jak jejich počet, tak i velikost. Běžně lze v současnosti vybírat mezi třemi a čtyřmi kolečky s průměrem od 44 až po 110 milimetrů. Obecně platí: čím větší, tím rychleji se točí.

„Tři kolečka jsou relativní novinka. V principu jde o to, aby kolečka mohla být větší a zároveň se neprodlužoval podvozek, a brusle tak byly dobře ovladatelné a zároveň jely rychle. Větší kolečka také snadněji překonávají různé povrchové nerovnosti,“ vysvětluje Chalupský.

„Takže už i tři kolečka jsou vhodná pro amatérské bruslaře, většinou si ale začátečník koupí brusle se čtyřmi kolečky o velikosti 84 milimetrů,“ dodal.

Stejně jako u bicyklů, také na bruslích se nevyplácí šetřit. „Levné brusle vůbec nekorespondují se sportovním náčiním, to je prostě hračka,“ upozorňuje Chalupský s tím, že ani za 3,5 tisíce korun – pokud nejde o výraznou akci – kvalitní brusle většinou nekoupíte.

„Všeobecně lze říci, že čím méně za brusle zaplatím, tím méně bude jízda i bota pohodlná. Mají horší kolečka, horší ložiska, měkký podvozek. Těch závad, které levné brusle mívají, je kvantum. Ve finále tak lidé vůbec neušetří: kromě toho, že se jim špatně jezdí, pak investují další tisíce do nových koleček a ložisek, špatná bota s podvozkem jim ale zůstane,“ vysvětluje Chalupský.

Dodává, že ve specializované prodejně lidé většinou za brusle utratí čtyři až šest tisíc korun.

Brusle z druhé ruky tlačí

Největší úskalí levných bruslí je ale podle Chalupského špatná ergonomie. „Ta brusle nemá žádné vedení, je měkká v kloubu a v boční opoře, takže se hned vyšmajdá a začátečník už se nikdy nenaučí správně bruslit,“ tvrdí.

Zároveň podle něj není vhodné kupovat ani brusle z druhé ruky. „Všechny brusle mají paměťovou pěnu, nová bota je v podstatě polotovar a tvaruje se na nohu jezdce během prvních 20 hodin ježdění. Z použitých bruslí budete mít akorát otlačeniny,“ upozorňuje Chalupský.

Podle českých prodejců jsou na trhu asi čtyři výrobci, u nichž by zákazník co do kvality neměl šlápnout vedle: K2, Powerslide, Rollerblade a Fila. Co se dětských bruslí týče, všechny tyto značky nabízejí „rostoucí“ boty s proměnnou velikostí, které dítěti vydrží tři až pět sezon.

Chalupský však rodiče zásadně odrazuje od koupě bruslí „2 v 1“, u nichž lze vyměnit kolečka za nože na led. „Bylo by dobré si uvědomit, že jedny brusle nemohou být uzpůsobené na 30 stupňů nad nulou a zároveň na mráz. Inliny jsou z prodyšného materiálu, naopak kvalitní lední brusle by měly být tepelně izolované. Dítě v nich pak několik let trpí,“ tvrdí.

Helma, kvalitní dvoudlahové chrániče, ale i speciální ponožky by měly být samozřejmostí.