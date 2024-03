„Kamarády“ vysaďte spolu. Dobré plánování vám na zahradě ušetří spoustu peněz i starostí

Ekonomické je plánování nejen co do finanční hodnoty sadby, ale i co do práce s údržbou záhonů nebo zavlažováním. Samostatné řádky rajčat či zelí s holou půdou mezi nimi jsou dávno přežité. Vzhledem k vysokým teplotám, nízkým srážkám a náročnosti na vodu i prostor je vhodnější pěstovat „spřátelené“ rostliny spolu.

Pokud se doplňují, zvyšují odolnost celého záhonu vůči škůdcům (což vede k úspoře prostředků na jejich likvidaci i eliminaci zbytečné práce) a podporují vyšší úrodu. Typickým příkladem jsou např. mrkev s cibulí, jejichž řádky se nejvíc vyplatí sázet střídavě.