K nejistotě z Bruselu přidáváme unikátní českou nejistotu, říká investor. Doporučuje jádro nebo střešní panely

Lidovky.cz: Panel OSN, sestávající z vědců, Česko silně kritizuje za přístup k ochraně klimatu. Máme prý druhou nešpinavější energetiku. Co s tím?

Já v otázce vědy věřím vědcům. A je spousta lidí, i ekonomů, kteří myšlenku, že globální oteplování způsobuje člověk svou činností, že to bude mít nějaké důsledky a že pokud se dostaneme za nějaký nárůst teploty, tak si to šeredně odskáčeme, tak tohle já jedna k jedné kupuji. Proč? Protože jako civilizace za sebou máme už dva příklady, kdy jsme vědcům uvěřili a v podstatě jsme si zachránili životy. Jeden příklad jsou olovnatý benzín a druhá freony. A analogie s dnešními boji a bitvami je naprosto zřejmá, ale zápas v poločase se vždycky těžko píská. Zatímco zápas s olovnatým benzínem i s freony už nějak dopadl. Takže se můžeme podívat, kdo měl pravdu a jak to bylo nebo nebylo.