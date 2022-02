S Karou jsme pokročili, příběh dědka zaujal, říká byznysmen. Pietro Filipi už podle něj nelze zachránit

„Kdybych to měl nějak rozebírat, tak bych použil výrazy, které nejsou moc vhodné,“ komentoval pro Lidovky.cz Zdeněk Rinth, majitel kožešnického podniku Kara, nedávné rozhodnutí soudu. Ten na konci ledna povolil oddlužení Michala Mičky, jenž v roce 2018 Karu koupil od Rintha a přičlenil ji do skupiny C2H k sesterské značce Pietro Filipi.

V roce 2020 ale koncern neustál vysokou dluhovou zátěž, způsobenou hlavně velkým množstvím vydaných dluhopisů. Do formální insolvence vstoupily Kara a Pietro Filipi loni v únoru. Mička dluží nejméně 120 milionů korun a ručí za další půjčky svých firem ze skupiny C2H, jejichž dluhy se pohybují ve stamilionech.

Kožešnický podnik Kara Trutnov se však rozhodl původní majitel Zdeněk Rinth zachránit a značka se pomalu vrací do kondice. Do firmy vložil desítky milionů a doufá, že do poloviny března letošního roku vystoupí Kara z insolvence.

Lidovky.cz: Soud na konci ledna povolil oddlužení bývalého vlastníka Kary Michala Mičky. Současně podnikal s módním řetězcem Pietro Filipi. Co na to říkáte?

Raději na to neříkám nic. Nechci se k tomu vyjadřovat, protože Kara s tím nemá naštěstí nic společného. Kdybych to měl nějak rozebírat, tak bych použil výrazy, které nejsou moc vhodné.