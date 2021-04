PRAHA Konečně bude možné jít pro nový sestřih do kadeřnictví, avšak pouze s negativním testem na covid. A také jen v režimu „jeden na jednoho“. Takové nařízení začne platit od 3. května. Kadeřnice ale namítají, že kontrola testů bude časově velmi náročná. Některé už proto uvažují o zvýšení cen.

„Musí to být v kontextu s hygienickým režimem, tedy odstup od vedlejšího zákazníka 1,5 metru a respirátory. Nebude to tak, že v dané místnosti bude jen jeden (zákazník – pozn. red.). Bude to ještě možná upřesněno počtem lidí na počet metrů čtverečních,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).