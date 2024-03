Chybí energie, benzin a potraviny. Dochází i trpělivost, Kubánci demonstrovali

Demonstranti do ulic města na jihovýchodě ostrova vyšli za skandování hesla „energie a jídlo“ kvůli výpadkům proudu, které někdy trvají i osmnáct a více hodin denně, kvůli čemuž se mohou kazit i zmražené potraviny.

Zatím není jasné, jestli byl při protestu někdo zatčen. Podle videí zveřejněných na sociálních sítích byla demonstrace poklidná.

Jak podotýká Reuters, Kuba se od celosvětové pandemie covidu-19 dostala do velké ekonomické krize, která se vyznačuje zejména nedostatkem jídla, pohonných hmot i léků a také rekordním počtem emigrujících do Spojených států, který se v tomto období vyšplhal na 400 000.

„Několik lidí vyjádřilo nespokojenost se situací v oblasti elektrických služeb a distribuce potravin,“ připustil na X kubánský prezident. „Vstřícnost stranických, státních a vládních orgánů spočívá v tom, že se stížnostmi našich lidí zabývají, naslouchají jim,“ ujistil také a připojil, že se „teroristé“ ze Spojených států snaží podnítit další povstání.

Americká ambasáda na Kubě vyzvala vládu ostrovní země, aby respektovala lidská práva demonstrujících a zabývala se legitimními potřebami kubánského lidu.

🇨🇺MASS PROTESTS IN CUBA



In eastern Cuba, citizens took to the streets screaming “Freedom,” following mass blackouts and food shortages across the country.



Source: Reuters pic.twitter.com/FbWRFqYCqs