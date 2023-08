Bývalý člen Bankovní rady ČNB: Inflace obrala o fůru peněz střední třídu. Ta se může jen modlit

Když byla vyhlídka na to, že inflace dosáhne až deseti procent, tak se měly sazby zvyšovat razantněji, vrací se Lízal k strategii centrální banky. Také říká, že „už je na snižování inflace pozdě. Střední třída už přišla o fůru peněz. Problémem není aktuální číslo inflace. Ale to, že inflace je vyšší po delší dobu. To je to, co je na uvolněné měnové politice opravdu drahé. Veškeré finanční majetky v Česku ztrácejí hodnotu“.

Lidovky.cz: Jak se bude vyvíjet cena plynu? A jsme závislí na ruském?

Jedno úzké místo jsou terminály. A protože byly při plynové krizi, kdy se daly stranou veškeré regulatorní požadavky, vybudovány velice rychle, zmizelo. A zůstalo jen úzké hrdlo kontraktu. Že když mám krátkodobý, tak prostě platím hodně.

Lidovky.cz: Co říkáte poslednímu rozhodnutí ČNB ponechat sazby i nadále nezměněné?