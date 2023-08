Energie nebude dost. Regulace nás nemine, domácnosti čeká úprava tarifů, tvrdí bývalý člen Bankovní rady ČNB

Lidovky.cz: Energetické firmy se v současnosti předhánějí ve snižování svých cen pod státem stanovené cenové stropy. Na co se mají lidé v blížící se topné sezoně připravit?

Z krátkodobého hlediska asi větší problém nenastane. I když bude do značné míry záležet na tom, jak tvrdá bude zima. V dlouhodobém horizontu ale nastane problémů víc. Vytváříme si totiž skrytý dluh tím, že neinvestujeme do stabilních zdrojů. Dokud nebudeme umět skladovat elektrickou energii vyrobenou ze slunce či větru, budeme závislí na stabilních zdrojích. Ty musejí sloužit jako záloha, protože slunce nesvítí či vítr nefouká neustále. Baterie v dimenzích elektráren jsou bezpečnostní, ekologický i ekonomický nesmysl.

Podle Green Dealu se proto do doby, než plně přejdeme na obnovitelné zdroje energií, mělo vše pokrývat energií z plynu. Dobře, možné to pořád je, ale bude to mnohem dražší, než se tehdy myslelo. Alternativou je zůstat u uhlí. Což by pro politiky, kteří vytvořili očekávání, že jedinou cestou je zbavit se uhlí a přejít na bezuhlíkovou ekonomiku, byla katastrofa. Takže to moc reálné není. Ale i tak – co když slunce nesvítí a vítr nefouká? Nevyřčenou částí Green Dealu je, že když tohle nebude, máme postavené plynové elektrárny. Které budou pálit plyn. Ruský.

Lidovky.cz: Na ruském plynu už podle sdělení ministerstva průmyslu a obchodu před několika dny závislí nejsme.