Odpoutat se od Číny nebude snadné. Vyrábět se dá i jinde, prodávat ne

Lze to dobře ilustrovat na dvou článcích, které tento týden přinesl deník Financial Times (FT), a to v jednom jediném dni. V prvním textu varuje Jen-Hsun Huang, šéf americko-tchajwanské společnosti Nvidia, nejhodnotnější firmy na výrobu polovodičů (čipů) na světě, že americké technologické firmy riskují obrovské ztráty právě v souvislosti s eskalující bitvou ohledně čipů mezi Spojenými státy a Čínou.

Nvidia vyrábí na Tchaj-wanu i v USA a Huang říká, že kontroly vývozu čipů do Číny, představené nedávno administrativou amerického prezidenta Joea Bidena, způsobily, že tato firma a jí jenpodobné musí sedět „s rukama svázanýma za zády“: nemohou prodávat čipy na největší trh, který čipy nakupuje a využívá.