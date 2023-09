Akademičtí makroekonomové měli velký vliv na jeho názory na hospodářství i společnost. Podobně makroekonomové ovlivnili politiky. Třeba bývalého britského ministra financí Gordona Browna v 90. letech. To on prosadil nezávislost britské centrální banky a sledoval ortodoxii makroekonomie do posledního písmene.