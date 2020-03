Babišův projev sledovalo téměř 4,2 milionu lidí, 86 procent všech, kdo se v tu dobu dívali na televizi

Praha Pondělní projev předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) sledovalo na stanicích ČT1, ČT24, TV Nova, TV Prima a TV Barrandov 4,18 milionu diváků starších 15 let. To je 86 procent všech lidí, kteří se v tu dobu dívali na televizi. Uvedl to v úterý server Mediaguru s odkazem na měření ATO.

Nikdo nebyl připravený, ale vedeme si dobře, vzkázal Čechům Babiš. Výjimečná opatření mohou trvat déle, připustil Babiš ve 20:05 své vystoupení pojal jako poděkování za solidaritu a spolupráci v boji proti šíření koronaviru, které směřoval k dobrovolníkům i profesionálům ve všech oborech i rodinám. Zároveň přiznal dílčí chyby a problémy a požádal o shovívavost. Podle něj vláda i státní instituce dělají to nejlepší, co je možné, pro ochranu životů a zdraví občanů.

Dodal, že se všichni občané společně postavili krizi a země ji společně také překoná. Čtvrteční projev prezidenta Miloše Zemana, který vysílala pouze televize Prima, vidělo na tomto kanále 1,014 milionu lidí, tedy asi 23 procent z těch, kteří měli puštěnou televizi.