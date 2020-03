Politici ocenili Babišovo děkování, opozici v řeči chyběly konkrétní plány

Oceňuji, že pan premiér mluvil slušně a poděkoval zdravotníkům i dobrovolníkům. Je ale klíčové, aby vláda komunikovala s občany i opozicí o svých plánech (pokud nějaké má) a věci domýšlela. Premiér by neměl před lidmi hrát týmového hráče a v reálu vše, co nevymyslí on, zadupávat.