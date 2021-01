Část tištěných časopisů zkrachovalé Mladé fronty se vydražila za 4,2 milionu korun

Praha Vybrané časopisy vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci, se vydražily za téměř 4,2 milionu korun včetně DPH. Aktiva spojená s časopisem Motocykl koupí bývalý šéfredaktor Petr Slezák, tři zdravotnické tituly firma EESY Publishing a dětské tituly Valora Ivestment. Vyplývá to z výsledků výběrového řízení u insolvenčního správce.

O Motocykl a zdravotnické tituly se přihlásil vždy jeden zájemce. Kupní cena Motocyklu je 199 000 Kč, zdravotnických titulů Vakcinologie, Ortopedie a Zdravotnictví a medicína pak 484 000 Kč. O dětské časopisy Puntík, Maminčin Puntík a Tečka! soutěžila s Valorou firma Extra Publishing. Valora zvítězila s nabídkou 3,509 milionu Kč.



Přímý prodej je ve všech případech podmíněný schválením insolvenčním soudem. Součástí prodeje je i převod závazků vůči předplatitelům v úhrnné výši přes čtyři miliony korun.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková uvedla, že kdyby se tituly rychle neprodaly, ztratily by hodnotu. „Zájemci (o koupi) se shodují, že nejdůležitějším aspektem je ztráta předplatitelů, kteří poté, co tituly přestaly vycházet, postupně a logicky přecházejí ke konkurenci (...) i na základě snahy konkurence, která předplatitele sama oslovuje,“ uvedla Hýsková v insolvenčním rejstříku. Na webu nabízí vydavatelství Business Media CZ a Extra Publishing, aby si čtenáři předplatili jejich časopisy.



„Udělali jsme maximum pro to, aby se časopis dostal do rukou spolehlivého investora, který zajistí, aby časopisy Puntík a Tečka mohly vycházet v nezměněné kvalitě. Tato informace určitě potěší desítky tisíc dětí a jejich rodičů, kterým už časopisy chyběly. Redakční tým začne okamžitě pracovat na novém vydání, aby se časopis ke čtenářům dostal co nejdříve,“ uvedl jednatel Valora Investment Jakub Lichnovský.

Online divizi vydavatelství včetně ochranných známek tištěného časopisu Euro koupila minulý týden společnost Internet Info za 15,8 milionu korun.



Provoz vydavatelství ukončil loni před Vánoci soud. Věřitelé žádají částku asi 400 milionů Kč. Kumulovaná ztráta Mladé fronty je téměř 200 milionů, zaměstnancům dluží mzdy od října. Z vydavatelství odešlo 98 procent zaměstnanců. Členství Mladé frontě ukončila Unie vydavatelů a organizace ABC ČR, která ověřuje náklad tisku. Podle Hýskové lze za prodej čtyř částí firmy získat až 50 milionů Kč.

Mladá fronta vydávala ekonomický týdeník Euro a další časopisy. Divize Online provozovala ekonomický web Finance.cz a dalších 12 on-line titulů. Vydavatelství původně vlastnil podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů.